つい言ってない？男性の気持ちを一瞬で冷めさせる「NG発言」
恋愛って気持ちの盛り上がりも大事ですが、実は「言葉選び」は２人の関係を左右する大きなポイント。無意識に口にした一言が、男性の心を冷ましちゃう原因になることもあるんです。そこで今回は、男性の気持ちを一瞬で冷めさせる可能性が高い「NG発言」を紹介します。
「１人の方が気が楽」
「自立してますアピール」のつもりで言っても、男性にとってはズシンと響くひと言。「恋愛は面倒」「あなたじゃなくてもいい」という意味に取られてしまうことがあります。本当に自分の時間を大事にしたいなら、わざわざ口にせず、バランスのとれた行動で示すのがベターです。
「なんでもいいよ」「まかせる」
デートプランや食事選びでつい使いがちなこのフレーズ。本人的には「気を遣ってる」つもりかもしれませんが、男性からすると「楽しむ気がないのかな？」「興味がない？」と感じてしまうんです。小さなことでも「私はこれがいいな」と伝えた方が、男性にとっては安心材料になります。
「〇〇君なら〜」「元彼だったら〜」
これが一番の地雷ワード。他の男性と比べられるのは、男性のプライドを一瞬で粉砕します。「過去の恋人が忘れられてないの？」「俺じゃダメなの？」と不安を与えてしまい、恋心が一気に冷めてしまうことも。言わなくてもいい比較は、飲み込んでしまった方が賢明です。
不容易な一言で関係性の空気は変わってしまうもの。彼との関係を大切に考えているなら、今回挙げた発言をつい口にしないように注意してくださいね。
