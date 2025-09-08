口にしない方が絶対いい。非モテに繋がりかねない「発言」とは
普段、何気なく男性に向けて言っている一言が、恋のチャンスを失う原因になることも。
そこで今回は、口にしない方が絶対いい非モテに繋がりかねない「発言」を紹介します。
「なんでもいいよ」「あなたに任せる」
多くの男性は恋人を探す際、対等な関係を築けそうな女性に注目するもの。
なので、「なんでもいいよ」「あなたに任せる」といった発言ばかりしないように注意が必要です。
もしかしたら、気になる男性に対して遠慮しているだけかも知れませんが、男性には「俺に興味がないんだ」という風に捉えられてしまう可能性があります。
「１人でいた方が気楽」
強がりではないけど、男性の前で「１人でいた方が気楽」と言ってしまうのも、あまり良くないでしょう。
「彼氏ほしい」と過度にアピールするのもあまり良い印象を与えませんが、「彼氏なんていらない」と聞こえるようなセリフも口にしない方が賢明と言えます。
「他の男性と比べて…」
他の男性と比べられることに不快感を覚える男性は少なくありません。
なので、たとえ男性を褒める内容であっても、男性への不満であっても、「他の男性と比べて…」という言い回しは絶対に避けるべきです。
また、特に不満を言うときに他の男性を比較対象に出してしまうと、「そいつと良い仲なんだな」といった誤解を招く恐れもあります。
悪気がなかったとしても、気になる男性の前では今回紹介したセリフを口にしないように心がけていきましょうね。
