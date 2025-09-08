口数が少ないのは本気度の表れ。男性の“沈黙”に隠された「本命サイン」
「デート中、彼が全然しゃべらない…私といても楽しくないのかな？」なんて不安になったことありませんか？でも実は、その沈黙こそが本命行動である可能性が高いんです。そこで今回は、男性の“沈黙”に隠された「本命サイン」を紹介します。
沈黙が自然に流れるのは、居心地の良さを感じているから
本命女性と一緒にいるとき、男性は「沈黙＝気まずい」ではなく「沈黙＝安心」と感じる傾向があります。無理に話題を探さなくても成立するのは、そばにいるだけで心地いいから。むしろ、自然体でいられる関係だと証明しているんです。
言葉がなくても心は満たされている
口数が少なくても、彼がリラックスした表情で隣にいるなら心配は不要。本命女性といるとき、男性は「しゃべらなくても伝わる」「そばにいるだけで落ち着く」と感じています。つまり“心が満他されている証拠”なんです。
視線や仕草に愛情がにじむ
あまり話さなくても、目が合えば微笑んでくれる、さりげなく手を伸ばしてくれる…。そんな仕草や表情には、言葉にならない愛情が出ています。会話より行動で愛情表現するのは、本命女性だからこその態度です。
何より大切なのは、言葉の数ではなく一緒にいるときの安心感。本命女性だからこそ許された沈黙を、ポジティブに受け止めてみてくださいね。
