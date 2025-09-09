“投資家”桐谷さん、1億円あったらどう投資する？日々の苦労を明かす 写真で説明「大変です」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が9日、自身のXを更新した。
【画像】利益多すぎ！桐谷さんの持ち株＆大量の優待券入り封筒
Xでは「国際フォーラムのトークショーで、1億円あったらどう投資しますか？と聞かれて、『10万円(平均の)の優待株を1000社買います。優待株の分散投資が1番いい』と答えましたが、多くの会社の株主になると、沢山優待品が届きますが、郵便物の開封が大変です。今日は34通の株関係の封書と少しの葉書」と説明。
投稿した写真では大量の封筒が届いていることがわかる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
