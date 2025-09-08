近づいてきたら警戒すべき。浮気目的の男性に見られる「特徴」
男性との関係において自分が浮気相手にはなりたくないもの。
そこで今回は、浮気目的の男性に見られる「特徴」を紹介しますので、近づいてきたら警戒しましょう。
一緒にいる時、頻繁にスマホをチェックしている
スマホにはいろいろな情報が入っていて、浮気体質の男性は女性には見られたくないと思っているもの。
そのため、少し咳を離れる時でもスマホを忘れずに持ち歩く傾向があります。
また、一緒にいるときに頻繁にスマホをチェックしている男性は特に要注意で、おそらく本命彼女や妻からの連絡を逐一チェックしている可能性大です。
身だしなみに気を遣っている
浮気目的で近づいてくる男性は身だしなみに気を遣っている傾向が高いです。
洋服だけでなく靴やバッグ、時計など細部にまでおしゃれにこだわっていたり、美容やダイエットなどにハマっている男性には注意しましょう。
自分が浮気相手となってしまうと不幸ですし、ましてや相手の男性が既婚者だととんでもないリスクがあるので、ぜひ今回紹介した特徴を持つ男性には警戒していきましょうね。
