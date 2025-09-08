無自覚だけどバレバレ!? 男性が浮気中に出してしまう「浮気の証拠」
「もしかして浮気してる？」と感じても、証拠がないと追及しにくいもの。でも、男性って自覚なしに「浮気の証拠」をさらしてることが多いんです。そこで今回は、そんな見逃し不可のサインを紹介します。
口調やLINEの文体が変わる
浮気相手の影響を受けて、口調が微妙に変わる男性は少なくありません。特に分かりやすいのがLINE。急に絵文字を多用し始めたり、普段使わないスタンプを送ってきたり…。もし「なんか違う」と感じたら、その違和感はスルーしないでください。
服装や身だしなみの変化
今まで服装や身だしなみに無頓着だった彼が急にファッションに興味を持つようになったり、髪型を気にし始めたり、スキンケアを始めたりするのも怪しいサイン。もちろん“自分磨き”の可能性もありますが、「浮気相手の好みに近づこう！」というケースも多いんです。
車の中に残る“別の痕跡”
車をよく使う男性なら、そこに浮気の証拠が残っていることも。助手席に知らない女性物のアクセサリーが落ちていたり、飲みかけのペットボトルが置きっぱなしだったり…。さらにカーナビには、浮気相手と出かけた場所の履歴が残っている可能性もあります。
浮気をしている男性は、意識せずに今回挙げたような“証拠”を残してしまうもの。違和感に気づいたらスルーしたままにはしないでくださいね。
