“よさこい”と歴史が融合、坂本龍馬とともに――高知の2025年モデル

今季J3で戦う高知ユナイテッドSCは、「新しい時代を切り開く」という意志を込めたユニフォームでシーズンに臨んでいる。

鳴子をモチーフにしたストライプに加え、背面には坂本龍馬の肖像と家紋を配し、地域への思いを表現した一着。今回、ユニフォーム研究家の「ともさん」に印象を聞いた。

2025年モデルでも、クラブの象徴となっている「よさこい」で使用される鳴子をモチーフにした3本の縦ストライプが継承されている。ともさんも「3本のストライプが特徴的です」と述べ、クラブと地域が一体となって戦う姿勢が反映されていると指摘する。

そして今季ユニフォームの最大の特徴は、その背面にある。ともさんは「こんなの見たことない！ 背中に偉人がいるユニフォーム！」と驚きを口にする。その“偉人”とは、高知県が生んだ幕末の志士・坂本龍馬。背面の下部に肖像が描かれ、さらに襟元には坂本家の家紋もあしらわれている。

「背面には高知を代表する偉人『坂本龍馬』の肖像画、襟元には坂本家の家紋まで入っています。これほど特定人物がはっきりと分かる形でユニフォームに入っているのはJリーグ初ではないでしょうか」と、ユニフォーム研究家の視点からも非常に珍しい構成だと語る。

坂本龍馬は広く知られる歴史的人物だが、ともさんは「高知県にとって坂本龍馬がいかに偉大な人物であり、高知が産んだ日本を代表する英雄であるかを窺い知ることができます」と言及し、地元へのリスペクトと誇りがデザインに強く込められていると感じている。

クラブはこのユニフォームに「新しい時代を切り開く」というメッセージを込めた。鳴子の音がスタジアムに鳴り響くように、チームとサポーターが1つとなって歩みを進めていく。高知の伝統と誇りが交差した一着は、地域とともに歩むクラブの姿勢を力強く示している。（FOOTBALL ZONE編集部）