眉メイク迷子必見！簡単に“今っぽ抜け感眉”を再現できる【セザンヌ】新色アイブロウ
眉毛は顔全体の印象を大きく左右する重要パーツ。でも「左右差が出る」「濃くなりすぎる」など、最も難しいメイクポイントでもありますよね？そこで今回は、【セザンヌ】から2025年8月下旬に登場した新色のアイブロウをまとめて紹介。いずれも簡単に“今っぽい抜け感眉”を作れるアイテムとなっています。
繰り出し式アイブロウに“ビターグレージュ”が新登場
人気の繰り出し式タイプ「ブラシ付きアイブロウ繰り出し」から、待望の新色“06ビターグレージュ”が仲間入り。黒髪やダークトーンでも浮かず、洗練された大人の眉が叶います。
▲セザンヌ「ブラシ付きアイブロウ繰り出し」 新色（06ビターグレージュ） \638（税込）
楕円形の芯は、細い線も太い線も自在に描ける万能さが魅力。力を入れなくてもスルスル描けて、ウォータープルーフ処方だから１日中きれいな眉をキープできます。さらにグレーをベースにベージュをミックスした絶妙カラーで、自然な抜け感を演出。スクリューブラシ付きで整えながら描けるので、外出先でのお直しにも便利です。
薄眉ブームにぴったり！極細アイブロウマスカラ“マイルドベージュ”
引き続き人気の“薄眉トレンド”に対応したのが、「極細アイブロウマスカラ」の淡くやわらかな発色の新色“C5マイルドベージュ”。ベージュに数滴のミルクを足したようなやさしい色味で、眉の存在感を程よく抑えてナチュラルな仕上がりになります。
▲セザンヌ「極細アイブロウマスカラ」 新色（C5マイルドベージュ） \528（税込）
先端が細くなる極細ブラシは、毛１本１本をキャッチしながらも地肌につきにくい設計。眉尻から眉頭に逆らってとかし、仕上げに毛流れを整えるだけで今っぽい立体感が完成します。乾いてもふんわりエアリーな質感を保つので、まるで“うぶ毛のような眉”が簡単に作れるのもポイント。抜け感を求める大人世代におすすめです。
1.5mm細芯アイブロウに新色追加でさらに使いやすく
柔らかな描き心地で人気の「細芯アイブロウN」には、待望の新色が２色追加。パウダー成分を80％配合しているため、力を入れずに自然なラインが描け、折れにくさも安心ポイント。髪色に合わせやすい４色展開になり、さらに選びやすくなりました。
▲セザンヌ「細芯アイブロウN」 新色２色 \462（税込）
汗や水に強いウォータープルーフ処方でありながら、単体なら石鹸で落とせる肌に優しい設計。細芯だからこそ眉尻やまばらな部分に細かく描き足せて、苦手な人でもきれいに仕上がります。ポーチに１本入れておけば、外出先でのお直しにも大活躍間違いなしです。
今回登場したセザンヌのアイブロウの新色は、誰でも簡単にトレンド眉が作れる優秀さが魅力。グレージュで洗練、マイルドベージュで抜け感、細芯で繊細さと、それぞれが異なる魅力を発揮してくれます。眉メイクが苦手な人も、こだわり派の人も、ぜひ上手に取り入れて“アカ抜け眉”を手に入れてくださいね。＜text＆photo：Chami＞