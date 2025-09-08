彼の本命に昇格へ！好きな男性の恋愛スイッチを押す「段階的アプローチ」
「気になる彼の本命になりたい」と思っても、いきなり直球勝負のアプローチはハードルが高いはず。やはり少しずつ親密度を上げていく「段階的アプローチ」で距離感を詰めていきたいところです。そこで今回は、好きな男性の恋愛スイッチを押すためのステップを紹介します。
さりげなく「特別扱い」して意識させる
あからさまなアプローチより、ちょっとした“特別扱い”が効果的。会話中に体を少し前に傾ける、彼の話にだけ目を輝かせる、他の男性にはしないリアクションを見せるなど小さなサインを送り続けましょう。その積み重ねが「もしかして自分は特別な存在ってこと？」と男性に意識させるきっかけとなります。
男性の恋愛事情や恋愛観をリサーチする
アプローチを成功させるためには、“下調べ”も重要なポイントの１つ。日常の会話の中で、休日の過ごし方やよく遊ぶ友達などを自然な形で聞くと、彼の恋愛事情や恋愛観が少しずつ見えてきます。彼女持ちじゃないのか、恋愛に対して積極的か慎重派かなどがわかると、次の一手がグッと選びやすくなるはずです。
共通の話題を武器に一気に親近感を高める
人は「自分と似ている」「共通点がある」と感じる相手に好意を持ちやすいもの。なので、趣味や価値観の共通点を見つけて「私もそうなんだ！」と共感を示すようにしましょう。また、その中で自分の恋愛観や恋愛の理想の形を少しずつ伝えて、男性の方からも自己開示してくれるようになってくれば、親近感が一気に高まります。
恋愛は一発勝負より、じわじわと信頼と親近感を積み重ねる方が成功率が高いもの。今回紹介した段階的アプローチを意識して、意中の男性の「恋愛スイッチ」を押してみてくださいね。
🌼彼も私のことが好きたった。実は「両想い」なカップルに見られる特徴