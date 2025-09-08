【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『他者との繋がりを大事にしたいでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達との調和をとっていきたいでしょう。変に争って自分の立場を弱くしたくないと思うようです。仕事や公の場ではもっと色々な人と繋がっていたいと思います。孤立してしまうことを避けたく思うでしょう。けれど周囲の人達は自分のことで精一杯のようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のコンディションや気持ちの状態を最優先していくようです。好き嫌いの気持ちだけでは進んでいかないようにします。その判断に自信を持つと良いでしょう。シングルの方は、情熱的な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の鈍臭い所が幾つか発生しやすい時です。
｜時期｜
9月15日 隠しごとがなくなる ／ 9月16日 被害妄想に注意
｜ラッキーアイテム｜
月明かり
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞