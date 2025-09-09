GABAで認知機能をサポート！宝寿園「五行 長生健茶」

宝寿園の機能性表示食品「五行 長生健茶(ごぎょう ちょうせいけんちゃ)」が2025年9月で発売一周年を迎えます。

宝寿園「五行 長生健茶」

宝寿園の機能性表示食品「五行 長生健茶(ごぎょう ちょうせいけんちゃ)」が2025年9月で発売一周年を迎えます。

機能性関与成分であるGABA(200mg配合)の働きにより、昨今「健康長寿を目指すため」に非常に注目されている「記憶力」「空間認知力」「論理的思考力」「持続的注意力」「ワーキングメモリー」「活力感」「心の健康」の維持といった、加齢によって低下する認知機能の一部を始めとする、7つの機能性をもつティーバッグタイプのお茶です。

発売一周年を記念し、7日分21g (3g×7包)通常販売価格2,268円(税込)1袋を先着500名様限定で特別価格500円(税込／送料宝寿園負担)にて販売します。

●商品の特徴

【1日1杯で始めよう「GABA活！」】

プロの和食料理人としての風味へのこだわり、野草専門家としての10種類の厳選和漢素材をブレンド。

単体では酸味のある機能性関与成分「GABA」を飲みやすくするために、茶葉の配合で数百種類の組み合わせを試行錯誤し、最も良いバランスにたどり着きました。

また、ティーバッグの茶葉では通常、機能性関与成分を均等に安定的に充填することが困難と言われていますが、当該商品では、ティーバッグ2種混合機を使い、1包に対して茶葉と機能性関与成分を別々に充填しているため、しっかりと安定的に摂取することが可能です。

飲みやすくすっきりとした味わい

■商品の詳細

品名 ：五行 長生健茶(7包入／31包入)

名称 ：混合茶(ティーバッグ)

内容量 ：7日分21g(3g×7包)／31日分93g(3g×31包)

品質保持期限 ：製造日より2年間

保存方法 ：直射日光や高温多湿な場所を避けて保存してください。

原材料 ：ギャバ含有乳酸菌醗酵エキス(デキストリン、GABA)(国内製造)、

はと麦、どくだみ、杜仲葉、霊芝、イチョウの葉、熊笹、

月見草、高麗人参、黄耆葉、桂皮

1日摂取目安量 ：1日あたり1包(1杯)

お召し上がり方：ティーバッグ1包をカップに入れ、

沸騰したお湯を150ml注ぎます。

1分間ティーバッグを上下によく振ってから取り出し、お召し上がり下さい。

＜栄養成分(1包(3g)あたり) ※()内は摂取の方法の抽出後＞

エネルギー ：11kcal(0kcal)

たんぱく質 ：0.5g(0g)

脂質 ：0.1g(0g)

炭水化物 ：2.1g(1.1g)

食塩相当量 ：0.03g(0.03g)

無水カフェイン：0g(0.0g)

○機能性関与成分：GABA…200mg(抽出後)

○届出番号 ：H973

○届出表示 ：本品にはGABAが含まれています。

GABAには中高年の方の

加齢によって低下する認知機能の一部である、

記憶力(見たり聞いたりしたことを思い出す力)、

空間認知力(物の位置、形、向きなどを正確に把握する力)、

論理的思考力(筋道を立てて物事を考え、答えを導き出す力)、

持続的注意力(注意を持続させながら、作業を続ける力)、

ワーキングメモリー(作業に必要な情報を整理し、短期的に

記憶する力)を維持する機能、および中高齢者の活力感

(元気や活気がわいてくる気分)、心の健康(楽しくおだやかな

気分でいること)を維持する機能があることが報告されています。

GABA200mgの有用性

