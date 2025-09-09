元ばんばんざい・流那の妹“森元莉那”「今日好き」参加決定 流那も応援「良い男の人と出会えますように」
【モデルプレス＝2025/09/09】元ばんばんざいの流那（るな）の妹・森元莉那が、15日より放送開始の高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。マカオ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）に参加することが決定。流那が莉那に応援メッセージを送るなど、SNSで話題を呼んでいる。
【写真】流那、美人妹の出演を見守る様子
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。莉那は、自身のInstagramで「この度、『今日、好きになりました。マカオ編』に参加させていただくことになりました」と番組参加を正式発表。「初めての旅で緊張してますが、莉那らしく最後まで全力で恋してきました 応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。
この発表を受け、過去に「今日好き」参加経験もある姉の流那は、「マカオ編」の予告を見る様子とともに「今日好きがんばれ 良い男の人と出会えますように グイグイいけよー」と妹への応援メッセージをInstagramストーリーで公開。一方で「みなさん りなは私よりも不器用です あったかく見守ってあげてください」と妹を気遣うコメントも投稿し、「さっき電話したら みんなからのメッセージとかで 嬉しくて、逆立ちしてました どうかこのままピュアな妹でいてください」ともつづっている。
この投稿に、ネット上では「流那ちゃんの妹ちゃん出るんだ！」「姉妹でそれぞれ『今日好き』出るのすごい」「姉妹愛感じる」「莉那ちゃん頑張って」「流那ちゃんの優しさが伝わる」「美人姉妹」「素敵な恋をして欲しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆流那、妹・森元莉那の「今日好き」参加を応援
