◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は見逃し三振に倒れた。

ロッキーズ先発は新人右腕ドーランダー。大谷は試合前の時点で通算２打数１安打１四球となっていた。この日最初の対戦では初球から９９マイル（約１５９・３キロ）前後を連発された。２球目が体付近に来た時は声を出してよける場面もあった。最後は１ボール２ストライクから内角低めに９１・５マイル（約１４７・３キロ）チェンジアップを決められ、手が出なかった。

前日７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦では、１５年の交流戦以来１０年ぶりの対戦となった菅野智之投手（３５）から初回に５戦ぶりの４７号先頭打者アーチ。シーズン１２本目の先頭打者弾で２３年にベッツが記録した球団最多記録に並び、残り１９試合でメジャー記録の１５本まで残り３本とした。４年連続の１５０安打にも到達した。

３回にはまたも菅野からバックスクリーン右へ２打席連発の４８号ソロ。今季４度目となる１試合２発とした。大谷は１０年前も菅野から２打数２安打１四球で、通算成績は４打数４安打２本塁打１四球となった。その後も３打席連続四球で全５打席出塁。ロバーツ監督も「あれでベンチの雰囲気も活気づいた」と先頭弾を絶賛した。６日（同７日）には山本がノーヒッターまであと１人から被弾。その後救援陣が打たれて逆転サヨナラ負けを喫したが、悪夢を払拭（ふっしょく）して連敗を「５」でストップさせていた。

３年連続の本塁打王に向けては８月２８日（同２９日）に１試合４発の離れ業を見せ、一時大谷に４本差をつけていたシュワバーまで１本差に迫っている。この日４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手をかける。