¡ã¥´¥ë¥Õ¡äÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ä°æ»ÐËå¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ«¡¢8ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢Ëí¸µ¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤¬2¤ÄÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ð¡¦ÌÀ°¦¤ÎËí¸µ¤Ë¤ÏÀÄ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢Ëå¡¦ÀéÎç¤ÎËí¸µ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡Ë¤È´ä°æÀéÎç¤Ïº£Ç¯¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¡ÊLPGA¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÖÁÐ»Ò»ÐËåÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤ÎÉñÂæ¤À¤±¤ÇÄÌ»»14¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÌÀ°¦¤¬23°Ì¡¢ÀéÎç¤¬32°Ì¤À¡£2¿Í¤Ë½ñÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÌÀ°¦Áª¼ê¤ÏÀÄ¡¢ÀéÎçÁª¼ê¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¡£
¡Ö¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÀ°¦¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¥µ¥ó¥¿¤Ë¡Ø¥Ô¥ó¥¯¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀéÎç¡Ë
²È»ö¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Îý½¬¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢»ÐËå¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥´¥ë¥Õ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ºÌ³´±¤À¤Ã¤¿Éã¡¦ÍºÆó¤µ¤ó¤Ï¼ò¤ä¤¿¤Ð¤³¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò°ìÀÚ¤ä¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤ò·î2Ëü±ß¤Ë¸º¤é¤·¡¢2¿Í¤Î¥´¥ë¥ÕÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍºÆó¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÀ°¦Áª¼ê¤Ï¼ç¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¥¤à¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£°ìÊý¤ÎÀéÎçÁª¼ê¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤è¤¯Íú¤¯¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë½÷À¤é¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÁÐ»Ò¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿§Ê¬¤±¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢À³Ê¤ä¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¡Ê¥¶¥µ»¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤âÂÐ¾ÈÅª¤À¡£ÌÀ°¦Áª¼ê¤Ï¹¶·âÅª¤Ç¡¢ÀéÎçÁª¼ê¤Ï·×»»¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤Îå«¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¡£¸ß¤¤¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¿´¤«¤é´î¤Ö¡£¤·¤«¤·¶¥Áè¿´¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ºÇ½ªÆü¤ÎºÇ½ªÁÈ¤Ç¶¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀéÎç¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÌÀ°¦¡Ë
¡Ö¶¥Áè¿´¤Ï20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤Ï80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»Ð¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¡ÊºÇ½é¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ë1½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀéÎç¡Ë
»ÐËå¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÀ©ÇÆ¤òµó¤²¤¿¡£2¿Í¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç2¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾å¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀéÎç¤Ï¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤Î¶¯¤ß¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
·»Äï»ÐËå¤Î¤¦¤Á°ì¿Í¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢´ä°æ»ÐËå¤Ï2¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÀ°¦¡Ë
¡Ö±¿Æ°²ñ¤ä¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â1°Ì¤È2°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀéÎç¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬2ÇÜ¤«¤«¤ë¤Î¤¬Ã»½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤µ¤â2ÇÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÀ°¦¡Ë
¡ÖÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏµÕ¤ËÄ¹½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀéÎç¡Ë
»ÐËå¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Éã¤«¤é¼õ¤±¤¿¶µ¤¨¤òº£¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð½õ¤±¤Ê¤µ¤¤¡£¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½÷¤Î»Ò¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡£ÍºÆó¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÃëµÙ¤ß¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë»Ò¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤º¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤Þ¤â2¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ïº£¤â3¡Á4½µ´Ö¤´¤È¤Ë¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¸òÂå¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£