Gap(ギャップ)が展開する、ディズニーデザインのグラフィックアパレル「Gap ・ Disneyコレクション」から、ティム・バートン監督による『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新作カプセルコレクションが登場！
ダークカラーを基調に、フリースフーディー、スカル柄のデニム、グラフィックTシャツ、フランネルのパジャマなどのアパレルから小物まで全22種が展開されます☆
スケジュール：キッズ＆ベビー
発売日: 2025年9月10日(水)
販売時間：販売時間はストアオープン時間に準ずる
展開ストア：
・Gap新宿フラッグス店（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 新宿フラッグス1F/B1F）営業時間 11:00〜22:00
・Gapアーバンドックららぽーと豊洲店（〒135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲センタ−ポート2F）営業時間 10:00〜21:00
・Gap博多キャナルシティ店（〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-74 キャナルシティ博多サウスビル1F）営業時間 10:00〜21:00
・公式オンラインストア 9月10日(水)am0時より販売開始メンズ＆ウィメンズ
Disney THE MARKET 2025 in ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場
発売日: 2025年9月23日(火・祝)〜10月12日(日)
販売時間 am10:00〜
住所： 〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
営業時間 10:00〜20:00 (最終日18:00終了)
公式オンラインストア：2025年10月13日(月)am0時より販売開始
ティム・バートンによる『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新作カプセルコレクションが、Gapの「ディズニーコレクション」から登場。
今回展開されるコレクションには、ダークカラーを基調に、枠からはみ出して自由に、自分らしく生きる、奇妙さと情熱を愛するすべての魂へと向けたデザインが使用されています。
ラインナップはフリースフーディー、スカル柄のデニム、グラフィックTシャツ、フランネルのパジャマなどのアパレルから小物まで全22種類。
物語の主人公「ジャック・スケリントン」のお顔を大胆にプリントしたTシャツやタイトルロゴを落とし込んだパーカーなどが展開されます☆
メンズ
ラインナップ・価格：
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ストライプ デニムジャケット 12,900円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / リラックス ストレート カーペンターパンツ 12,900円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / スカルTシャツ 3,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / スカル フランネル パジャマパンツ 8,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ヘビーウェイト ジップアップパーカー 12,900円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ヘビーウェイト スカル バギージョガーパンツ 9,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / スカル ベースボールキャップ 3,990円(税込)
メンズは、ピンストライプが特徴のデニムジャケットや
ストレート カーペンターパンツ、
「ジャック・スケリントン」のお顔をパターン化したフランネルパジャマパンツや
存在感抜群なグラフィックTシャツ、
フロントに「NIGHTMARE」のロゴが施されたフーディー、
セットアップになるバギージョガーパンツ、
フェイスアイコンがワンポイントになったベースボールキャップが展開されます。
ウィメンズ
ラインナップ・価格：
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ヘビーウェイト スカルパーカー 8,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / モダン シュランケンTシャツ 3,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ミニリブタンクトップ 3,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / CashSoft カシミヤタッチ スカル カーディガン 6,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ミッドライズ ウルトラソフト バレルデニム 12,900円(税込)
ウィメンズは、GAPロゴと「サリー」が融合したシュランケンTシャツや
「ジャック・スケリントン」の大胆なアートがインパクト大なスカルパーカー、
フロントに「NIGHTMARE」とプリントされた肌心地の良いモダールコットン素材のミニリブタンクトップ、
カシミヤのような柔らかさと温かさがあるGapオリジナルの混紡素材を使用したカシミヤタッチ スカル カーディガン、
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の夜空をイメージしたバレルデニムが登場します。
ボーイズ (110~160cm)
ラインナップ・価格：
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ヴィンテージソフト グラフィックパーカー 8,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ヴィンテージソフト スカル バギージョガーパンツ 6,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / スカルTシャツ 3,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / スカル ベースボールキャップ 3,990円(税込) ※ワンサイズ展開
ボーイズは、メンズのフーディーと同デザインのジップアップフーディーと
バギージョガーパンツや
シックなカラーで統一されたTシャツ、
「ジャック・スケリントン」のお顔が前面に刺繍がデザインされたベースボールキャップがラインナップ。
親子でリンクコーデを楽しむのにもぴったりなファッションアイテムばかりです！
ガールズ (110~160cm)
ラインナップ・価格：
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ヴィンテージソフト クロップドパーカー 8,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / ミッドライズ バギーデニム 7,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / シュランケン グラフィックTシャツ 3,990円
ガールズはフロント左胸に「ジャック・スケリントン」のお顔を配したフーディー、
裾の刺繍に物語の世界観を取り入れたバギーデニム、
パステルパープルをベースに「サリー」の刺繍をセレクトしたTシャツが並びます。
ベビー(80~110cm)
ラインナップ・価格：
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / オーガニックコットン パジャマセット 4,990円(税込)
・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / セーラートップス 3,490円(税込)
ベビーは、「ジャック・スケリントン」になりきれるオーガニックコットンを使用したパジャマセットと
シンプルなカラーで統一されたセーラートップスがラインナップされます。
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をインスパイアしたディズニーの最新コレクション。
2025年9月10日より順次販売が開始される、Gap(ギャップ)「ディズニーコレクション」ティム・バートン『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の紹介でした☆
