阪神タイガース 2025 JERAセントラル・リーグ優勝ロゴ 公式記念ボトルを期間限定で予約発売！山本本家「純米大吟醸酒」

山本本家は、阪神タイガースのJERA セントラル・リーグ優勝を祝して、優勝記念ラベルの純米大吟醸酒を発売します。

山本本家「純米大吟醸酒」

商品名：神聖 純米大吟醸 阪神タイガース／JERAセントラル・リーグ優勝記念ラベル

内容量：720ml

アルコール分：15％

価格：3,300円(税込)／3,000円(税抜)

阪神ファンのための限定版で、2025年末までの期間限定での販売となります。

セントラル・リーグ優勝ロゴを正面ラベルに大きく配した特別仕様で、優勝の歓喜を手元に感じられる、眺めて嬉しい・飲んで美味しい「勝利の美酒」です。

2025年9月8日(月)より自社ショッピングサイトと直売店で予約販売開始します。

＜特徴＞

酒米を50％まで磨き上げ、大吟醸ならではのほのかな香りと純米ならではのコクと旨みのある味わい。

食中酒として様々な料理の味を引き立ててくれます。

・JERA セントラル・リーグ優勝ロゴの公式ライセンス商品

・期間限定のためコレクションにも最適

・贈り物にもぴったりのクリアカートン入り

・ギフト対応：のし・メッセージカード(ECで選択可能)

※阪神ファンの大切な人と優勝の喜びを分かち合いましょう。

■商品の購入について

販売期間 ： 2025年9月8日(月)〜12月31日(水)

1.ウェブサイト

2.実店舗 ： 神聖蔵元直売店

＜神聖蔵元直売店 詳細＞

所在地 ：〒612-8047 京都府京都市伏見区上油掛町186

アクセス：京阪・近鉄 伏見桃山駅 徒歩5分

京阪 中書島駅 徒歩7分

営業時間：11:00〜19:00 ※月曜日定休

電話 ：075-622-3110

