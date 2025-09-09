¡ÖÀèÀ¸¤Î¥¤¥¸¤ê¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡×¢ª20Ç¯¸å¡ÔÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡Õ¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÄÅØÎÏ¤ÇÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿Èà¤¬¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ê£»¨¤Ê»ö¾ð
¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡½¡½Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖJanne Da Arc¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ì¥À¥ë¥¯¡Ë¡×¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¸«»ö¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤â²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï30ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤â²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
°ú¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡¡4Ç¯´Ö¤Î°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¹â¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¡£Åö½é¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤ÇÅÇ¤µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÌ³Ø¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÅ¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤Ê¬¤¬¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐÊýÌÌ¤Î»ÏÈ¯±Ø¤«¤é¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÄÌ³Ø»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ê¤Î¤À¤«¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿À¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ç°Å¤¤¼«Ê¬¤â¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë3¿Í¤Î¿ÆÍ§¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÍ§¿Í¤¿¤Á¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Ë¤ÏÊ¸²½º×¤äÂÎ°éº×¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤¹¤éÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÌðÂô¤¢¤¤¤µ¤ó¤Î¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö³Ø¹»°Ê³°¤Î¿Í¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤â¤¦¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ä³Ú´ï²°¤Î¥Á¥é¥·¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö1Ç¯È¾¸å¤ËËÍ¤é¤ÏÉ¬¤º¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¡×Å°ÄìÅª¤ÊÀïÎ¬¤ÇÌ´¤ò¼Â¸½
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢20ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í»Ö¸þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¤ÏÇä¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¶Ê¤òÁ´¤Æ½ñ¤Ä¾¤·¡¢´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ò·ï¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¡Ö5¿ÍÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤ò·×»»¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¿ÈÄ¹170cm¤«¤é175cm¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î2¿Í¤Ï155cm¤«¤é165cm¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¤¬Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ï¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤È¡¢ÃæÀÅª¤Ê²Ä°¦¤¤·Ï¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤òÀßÄê¡£¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÇö¤¯¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢Èþ·Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤·µá¤á¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´«Í¶¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö1Ç¯È¾¸å¤ËËÍ¤é¤ÏÉ¬¤º¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²ò»¶¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢1Ç¯È¾¸å¤Î2011Ç¯¤Ë¡Ö¦Í[NEU]¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤âÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯¡£È¾Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ë¶À¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤ÎÏ·¤±¶ñ¹ç¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¥·¡¼¥È¤Ç´é¤ò¥´¥·¥´¥·»¤¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤Ê¥±¥¢¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃË¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ©¤Ï²¶¤¬¼é¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÈþÍÆ¹¥¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃËÀ¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î³Ú²°¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÐ¥Ð¥óÃç´Ö¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²½¾Ñ¿å²¿»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Çä¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¶ì¤·¤ß
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¦Í[NEU]¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤é¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¶ì¤·¤ßÈ´¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ò¥£¥í¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
