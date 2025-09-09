◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は見逃し三振に倒れた。

相手先発は新人右腕のドーランダー。1ストライクからの2球目、直球が膝元に外れると思わず大きな叫び声で避けた。その後、1ボール2ストライクからの4球目、内角低めのチェンジアップを見送ったが、球審はストライクのコール。見逃し三振に倒れ、悔しそうに顔をゆがめた。

前日7日（同8日）のオリオールズ戦はメジャー初対決だった菅野智之から初回先頭で47号ソロ、3回にも2打席連発となる48号ソロを放った。6月14日以来今季4度目の1試合2発で、今季12本目の先頭弾は球団最多タイ記録。2戦連続サヨナラ敗戦を含む5連敗を止める立役者になった。

ただ、9回には無死一、二塁で一塁走者として次打者・ベッツの左翼フェンス直撃の適時打で二塁ストップ。打球判断ミスで追加点を奪えなかった。この日の試合前練習ではキャッチボールを中断し、二塁からスタートを切る走塁練習を繰り返した。

見守ったウッドワード一塁コーチは「全員にやらせている。もちろんショウヘイも含めてだ。彼は普段フィールドでバッティング練習をしない。だから今回は彼だけでなく、全員に外に出て走ってほしいと頼んだ。チーム全体で取り組んでいることだ」と説明した。