キングカズ次男・三浦孝太、父＆祖父と“親子3世代”ショット「カズのお父様もさらに素敵なんですね」「ステキ」
キングカズこと三浦知良（58）の次男で格闘家の三浦孝太（23）が8日、自身のインスタグラムを更新。父・知良、亡き祖父との“親子3世代ショット”を公開した。
【写真】「カズのお父様もさらに素敵」キングカズ＆次男・孝太＆祖父の“3世代”ショット ※5枚目
孝太は「A private talk with my dad I’m sure my grandpa in heaven is joining this conversation too」とつづり、父とにこやかなムードのモノクロ写真をアップ。スーツ姿でビシッと決めた知良が息子・孝太を優しいまなざして見つめる親子2ショットを披露している。
続けて、紙タバコをくわえた“ダンディー”な雰囲気が漂う亡き祖父の写真も投稿。最後は、知良に顔を近づけ話している祖父と、その祖父の姿を見つめる孝太の、三浦家“親子3世代”を収めた写真となっている。
この投稿にファンからは「こんなに素敵な家族で生まれて幸せだよね」「やっぱりカズ選手カッコいいなぁ！最高！」「カズのお父様もさらに素敵なんですねー」「男同士…ステキ」などと反響が集まっている。
【写真】「カズのお父様もさらに素敵」キングカズ＆次男・孝太＆祖父の“3世代”ショット ※5枚目
孝太は「A private talk with my dad I’m sure my grandpa in heaven is joining this conversation too」とつづり、父とにこやかなムードのモノクロ写真をアップ。スーツ姿でビシッと決めた知良が息子・孝太を優しいまなざして見つめる親子2ショットを披露している。
この投稿にファンからは「こんなに素敵な家族で生まれて幸せだよね」「やっぱりカズ選手カッコいいなぁ！最高！」「カズのお父様もさらに素敵なんですねー」「男同士…ステキ」などと反響が集まっている。