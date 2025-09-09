NSC東京「25期の母」ミッチェルさん、生前最後のラジオ音源を配信へ パンサー向井「たくさんの方に聞いていただきたい」
TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（月〜木 前8：30）では、8月に亡くなったミッチェルさん（本名：栗林美智瑠）の生前最後の芸能活動となった、7月8日放送の同番組の音声を、ポッドキャストで配信すると発表した。
【写真】ラジオで…声を届けたミッチェルさん
番組終盤、パーソナリティーを務めるパンサー・向井慧が「お知らせがあるんですが、ミッチェルさんの回がですね、最後のメディア出演が『#ふらっと』になったということで、みなさんからももう1回お話を聞きたいと、ご遺族の方からもぜひお声を届けていただきたいという言葉もいただきましたので、ポッドキャストの方で配信させていただきたいと思います。来週16日までです。たくさんの方にぜひ聞いていただきたいと思います」と報告した。
ミッチェルさんは1978年7月1日生まれ、静岡県出身。2歳半からピアノを始め、高校、大学では声楽を学んだ。在学中から音楽家として活動し、卒業後は二期会オペラストゥーディオ予科を上位の成績で終了。その後もオペラ歌手としてだけではなく、幅広いジャンルの歌い手として、ウイーンでの交流コンサートや全国600を超える小中高校での公演など、さまざまなコンサートやライブに出演した。
シンガーソングライターのカノンのバックコーラスを6年間務めたほか、小澤征爾音楽塾にも参加し、『カルメン』をはじめ、オペラ3作品に出演。2010年には日本卓球連盟JTTA決勝戦で国歌斉唱を担当したほか、作詞家としても活躍した。
2019年には40歳にしてNSC（東京25期）に入学、同期生から「25期の母」と親しまれた。卒業後は音楽家からの愛称である「ミッチェル」の芸名で芸人としても活動。配信アプリ「17LIVE」内で開催された「よしもと100人ライバープロジェクト『イチナナ1グランプリ』」で2位の成績を収めるなど、多彩な才能を発揮した。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
