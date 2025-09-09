西武池袋線の清瀬駅北口から歩いて25分程のところにうまいと評判になっている“ポツンと一軒”立ち食いそば屋がある。

【画像】人気メニュー「冷しげそ天そば＋生玉子」がコチラ

店名が長い。「まるす そば・うどん立ち食いセンター」だ。さっそく行ってみることにした。

西武池袋線は清瀬市を東西に横切り、清瀬駅はその東寄りにある。

北口に降り立つ。大きなロータリーがあり、西友などの比較的大きなショッピング施設が並ぶ。

西友を右手にみながらまっすぐ北に向かうけやき通りを歩いて行く。途中どんな街並みがあるか楽しみである。

清瀬駅からけやき通りを25分ほど歩いていくと…

清瀬市は西から東になだらかに傾斜している武蔵野台地に位置する。確かに一帯は平坦な土地が続いている。北に行けば埼玉県所沢市、東に行けば埼玉県新座市。けやき通りは清瀬市役所や新座市方向に向かう道である。

少し進むと空が一気に広く明るくなった。立派なけやきの街路樹が現れる。

けやきの間にはアート作品が並んでいる。文化的な街なのだろう。見晴らしが良く、同時に農業耕作地が広がっていく。とても広い。池袋駅から電車で20分。こんなに自然が豊かなところがあるのかと驚いた。

けやき並木の日陰は濃く、猛暑でも歩きやすい。そんな道を25分程歩くと、道はやや右に曲がっていく。そして標高がピークに近いところに朝そばとかかれた緑色のぼりが揺れているのがみえた。

プレハブ小屋のような佇まいの「そば・うどん立ち食いセンター」

近づいてみると、店は小さなプレハブ小屋のような佇まい。



「まるす そば・うどん立ち食いセンター」に到着

店の手前に水色のベンチが2つ。入り口をはさむように並んでいる。

ベンチの上には黄色いメニュー板。ベンチの上はポリカーボネートの波板屋根が施されていて、太陽の日差しが心地よい。ベンチのとなりは自転車置き場だ。営業中の看板と犬のオブジェもある。建物を通り越して振り返ると、駐車場が5台分用意されていることが分かった。

店内をみるとウッディーな雰囲気が満載。全面に合板が貼られた壁が2つに分かれた部屋をぐるっと囲んでいる。DIY感もなかなかよい。

入店すると正面のガラスケースにたくさんの天ぷらが並んでいる。

その奥から店長で揚げもの担当の林豊さん、つゆとホール担当の正木純子さんの「いらっしゃいませ〜」という元気な声がこだましてきて、ちょっとびっくりした。とても心地よい笑顔で迎えてくれた。

人気メニュー「冷しげそ天そば＋生玉子」がコチラ

そば・うどんは並み、大盛りだけでなく小盛りをチョイスできる。お年寄りや女性客への配慮である。メニューも手書きだ。「ニラスタ」や「辛マーボ」なんていうメニューもある。そばの人気メニューを聞くと、「げそ天そば」、「納豆天そば」、「紅生姜天そば」、「なす天そば」、「とり天そば」などと教えてくれたので、さっそく、「冷しげそ天そば＋生玉子」を注文してみた。

2分ほどで完成したその姿は圧巻だった。

予想以上に大きいげそ天、たっぷりのわかめ、わかめに隠れた生玉子、ネギ、刻み海苔とわさびが付いてどんぶりにぎっしりである。まず、つゆをひとくち。おお〜。程よい冷え具合。出汁の香りがすごく主張している。醤油の返しもしっかり感じる。それらが調和してとてもよい塩梅だ。げそ天をかぶりつく。コリッコリのげそがたくさん入っている。揚げ具合はカラッと申し分ない。

そばは太めの田舎そばタイプ。大手製麺所から仕入れているそうだが、もっちりした食感がたまらない。しかもこのつゆとすごくマッチしている。

続けて「なす天と納豆天そば」も頼むと…

あっという間に食べてしまったので、「なす天と納豆天そば」を追加注文した。

程なく登場したどんぶりの温かいつゆをひとくち。温かいつゆでも出汁の深い味が堪らない。キリっとした返しとの一体感。林店長に聞くと、出汁は鰹節に鯖節、宗田節に本枯れ宗田節、それとでっかいどんこを使っているそうだ。なす天はおどろくほど大きくて肉厚。とろけるような食感だ。そして納豆天は衣と納豆のバランスがよい。

まわりはカリっとしていて中は納豆と衣のしっとりした食感が広がる。こちらもあっという間に完食してしまった。清瀬駅から暑い中25分歩いて食べに来ただけの価値は十二分にあるとしみじみ実感した。

どこからともなく常連さんが集まってくる

食べ終わって外のベンチで休んでいると、女性客の2人連れが自転車で到着した。常連さんなのだろう。熟知した様子で「たまねぎ天うどん小盛り」と「冷しちくわ天うどん」を頼んで、となりのフロアで思い思いに食べていた。その後も自転車や車で来て、「今日は大盛りそばでなす天と納豆天」などと注文している男性客も。テイクアウトしていくお客さんもいた。どこからともなくお客さんが現れる。しかもどのお客さんもにこやかな顔をして入店しているのだ。

オープンしたのが今年の3月だというのに、「まるす そば・うどん立ち食いセンター」というこの店には、お客さんを引き付ける何があるのか考えた。

店名の「センター」という言葉に込めた想い

調理の時間が空いたので、店長の林さんと正木さんと話をすることができた。まず一番聞きたかったことだが、なぜ店名に「センター」という言葉を入れたのかを尋ねてみた。すると、なるほどという回答が返ってきた。

「自分たちは、前職は介護関係の仕事だったんです。介護ステーションは〇〇センターっていう名前が多いですよね。皆が集まってワイワイしたりする、そういう場所にしたかったんです。長い店名になっちゃいましたが、それでセンターを入れたわけです」と林さんは淡々と話してくれた。

「お客さんで介護職の方がよく来てくれるようになって、お互いにコシに気を付けて頑張りましょうねなんて話をすることもありますよ」と正木さんも教えてくれた。

店の前にベンチや駐輪場があるのも「お客さんに集まって、のんびりしてほしい」という思いがあるのだろう。季節がよければベンチで食べる人もいるという。

この店にしかできない立ち食いそばの味を

2人は味の提案についてもすごく謙虚に対峙している。「自分は立ち食いそばが好きで、前の仕事の合間にいつも食べていたんですが、自分が提供できる味をどうすべきか自問自答して、立ち食いそば屋にしかできない味を提供していこうと考えています。お客さんが短時間でちゃちゃっと食べて楽しめる要素を大切にしたい」と林さんは続ける。

一方、正木さんは謙虚に「自分は出汁の不思議さにハマっていて、同じように作っても同じ味が出せないこともあり、そうした ブレがでないように、お客さんに満足してもらえるように試行錯誤しているところです」という。

二人に別れを告げて店を後にした。清瀬駅へ歩きながらこの店にお客さんを引き付ける何があるのか考える。

「まるす そば・うどん立ち食いセンター」はけやき通りの中央あたりにある小さな店だった。そこにはそば・うどんを通して大切なお客さんに集まってもらえるような味を提供したいという想いや工夫がこめられていた。

「自転車で清瀬市役所に行った帰りにちょっと小腹が空いたから寄ってみようかな」

「街のそば屋にない味だからなんか気に入っている」

「居心地がいいから私たち女性でも通いたくなる」

「小盛りもあってちょうどいい」

「店がDIYぽいし、外のベンチで休憩できていいね」

こんなお客さんの声が聞こえてきそうな店だった。

たった一杯の立ち食いそばを食べに行くだけなのに、なんだかワクワクする良い店だ。次は「辛マーボーそば」を注文しよう。

INFORMATION

「まるす そば・うどん立ち食いセンター」

住所 東京都清瀬市中里3-894 （駐車場5台分有）

営業時間 5：00〜14：30

定休日 木曜、日曜（祝日不定休）

（坂崎 仁紀）