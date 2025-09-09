9月8日、辻希美がブログを更新。次女が生後1ヶ月を迎えたことを報告した。

【写真】ママ友らとの写真や、次女の“オムツアート”SHOTなど公開

辻は、自身のブログにて、「我が家の次女の夢空が産まれて 今日で1ヶ月が経ちましたぁ」「※オムツで1ヶ月記念アート」と報告し、文字の形に並べたオムツの上に寝かせた次女の写真を公開。

続けて、「早い… 早すぎる… ついこの間までお腹に居たと思ったのに もう1ヶ月かぁ」「もう今日で新生児も終わりだね 寂しーぃ」などとしみじみ綴りながら、「けど この1ヶ月でよく飲んで 良く寝て ゆめのペースですくすく成長しています」と次女の成長についてもコメント。

そして、次女を抱っこした2ショットも披露しつつ、「それは本当に嬉しいです」「ゆめ 毎日癒しをありがとうね 愛してるよっ」と愛情あふれるメッセージで投稿を締めくくった。

そんな辻は、7日にもブログを更新。こちらでは、「昨日はママ友が夢空に会いに来てくれて 写真撮ったら夢空がめっちゃ笑ってて 可愛かった」「幸空しゃまはNewソファーが気に入り 独り占めしております」などと明かし、次女に会いに来たママ友らと撮影した写真や、ソファーに座っている三男の後ろ姿も掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。先日誕生した次女のほか、17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男を育てる5児の母で、日々更新されるSNSや、YouTube『辻ちゃんネル』は飾らない等身大のリアルな部分が共感を呼んでいる。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより