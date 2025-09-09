不倫された側が「お金」を払うこともある？日常のトラブルから学ぶ法律の闇【書評】
不倫をされた側が「お金」を支払わなければならないことがあるのをご存じだろうか。『知るほどヤバイ 知らないともっとヤバイ 法律の闇』（弁護士のたぬじろう/KADOKAWA）は、実は知っておかないととんでもない事態になりかねない法律の「落とし穴」を漫画と解説でわかりやすく紹介する一冊だ。
普段はあまり意識することのない「法律」だが、実は私たちの日常生活に深く関わっている。結婚、離婚、不倫、相続、借金などの契約や家族関係において、不意に法律と向き合わなければならない瞬間がやってくる。本書では、動物たちを主人公にしたストーリーで、法律を知らないと陥りかねない事例をわかりやすく紹介している。
また不倫による慰謝料も法律が関わる問題だ。「私の不倫が原因で離婚する場合、夫からもらえる慰謝料は減りますか？」こんなSNSの投稿を見たら「不倫した側がお金をもらえるわけがない！」と思うかもしれないが、法律的に見ると本当にそうなのだろうか……？
法律は正しい人の味方だと思われがちだが、実際には限界もある。そうした司法の抜け穴や矛盾も描くことで、より深く法律を知ることができるのが本作の魅力だ。また、くすりと笑える「下ネタ犯罪」を真剣に考えるコーナーも必読である。
困ったときに使うものと思われがちだが、「困らないために使うもの」でもあるのが法律だ。本作に登場する様々な事例を読むことで、法律は知らないと損をするものだと実感させられる。予防のための知識として多くの人に読んでほしい一冊だ。
文＝ネゴト / Ato Hiromi