「信じられないほど恥ずかしい敗戦」「臆病で魂のない夜」“０−６惨敗”のトルコ代表に母国メディア酷評、ネットも大荒れ「1980年代に逆戻り」【W杯欧州予選】
現地時間９月７日、ワールドカップの欧州予選でトルコ代表がスペイン代表に惨敗した。ホームゲームながらも立ち上がりから主導権を握られ、６分、ペドリのミドルで容易く先制されると、22分にはメリーノらに完璧に崩されて２失点目。前半のアディショナルタイムに０−３とされると、後半もスペインの容赦ない攻撃に手も足も出ず最終的に０−６と大敗を喫した。
この結果を受け、トルコのモンテッラ監督は以下のようにコメントした。
「ここ数年、選手たちと多くの成功を積み上げてきたが、この試合では感情を制御できず、持てる力を発揮できなかった。私たちは皆とても悲しい。前半のチャンスも決めきれなかった」
トルコの主要メディア『FANATIK』は厳しい論調を展開。「1980年代、誰にでも大敗していた頃に逆戻りしたかのようだった。20分の時点でまだ１−０なのに、全員が敗北を受け入れたかのように見えた。選手たちは戦わず、ただ眺めていた。だからファウルすらほとんどしなかった。スペインが90分で9つファウルをしたのに対し、我々はわずか６つ。それが“どれだけ早く諦めたか”を証明している。負けただけではない、自信が打ち砕かれ、傷ついたのだ」「我々の夢はグループ突破、そしてW杯出場だった。だが現実は苦い。この歴史的惨敗をどう取り戻すのか、見守るしかない」などと酷評し、トルコ代表の不甲斐なさを嘆いている。
ネットも大荒れ。「イエローカードすら受けなかった」「臆病で魂のない夜だった」「信じられないほど恥ずかしい敗戦」「ただ見ていただけ」と失望の声が寄せられている。
大観衆が詰めかけたホームゲームで歴史的大敗を喫したトルコ代表。次節は10月11日、ブルガリアと敵地で戦う。ここで勢いを取り戻し、本大会出場に向けて前進したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】衝撃の結末。”FIFAランク95位のダークホース”が本大会出場12回の伝統国を粉砕【W杯欧州予選】
この結果を受け、トルコのモンテッラ監督は以下のようにコメントした。
トルコの主要メディア『FANATIK』は厳しい論調を展開。「1980年代、誰にでも大敗していた頃に逆戻りしたかのようだった。20分の時点でまだ１−０なのに、全員が敗北を受け入れたかのように見えた。選手たちは戦わず、ただ眺めていた。だからファウルすらほとんどしなかった。スペインが90分で9つファウルをしたのに対し、我々はわずか６つ。それが“どれだけ早く諦めたか”を証明している。負けただけではない、自信が打ち砕かれ、傷ついたのだ」「我々の夢はグループ突破、そしてW杯出場だった。だが現実は苦い。この歴史的惨敗をどう取り戻すのか、見守るしかない」などと酷評し、トルコ代表の不甲斐なさを嘆いている。
ネットも大荒れ。「イエローカードすら受けなかった」「臆病で魂のない夜だった」「信じられないほど恥ずかしい敗戦」「ただ見ていただけ」と失望の声が寄せられている。
大観衆が詰めかけたホームゲームで歴史的大敗を喫したトルコ代表。次節は10月11日、ブルガリアと敵地で戦う。ここで勢いを取り戻し、本大会出場に向けて前進したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】衝撃の結末。”FIFAランク95位のダークホース”が本大会出場12回の伝統国を粉砕【W杯欧州予選】