ºå¿ÀÎò»ËÅªV¤ÎÎ¢¤ËÌ¾Êá¼ê¤¢¤ê¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬¼¨¤·¤¿ÃæÆüºÙÀîÄ¶¤¨¤Î¡ÖÂÇ·â¤Î¹×¸¥¡×¤âÏÃÂê¡¢5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Öº£Ç¯¤Î¶¯¤ß¤À¤Ê¡×

ºäËÜ¤Ïº£µ¨¡¢¼çÀïÊá¼ê¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡Æ£Àîºå¿À¤¬Æ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2¥ê¡¼¥°À©¸å¡¢»Ë¾åºÇÂ®¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë2°Ì¤Ë17º¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÅêÂÇ¤Ë½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤¿¡¢¿·Ç¤¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤¿Àð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏº¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤Ë103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÀèÈ¯¡¢µß±ç¿Ø¤È¤âÂ¾µåÃÄ¿âÞ·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¤ÇÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÌÜÇÛ¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Î¡Ö¹×¸¥¡×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ·â¡¦»ÍµåÉôÌç¤Ï¾å°Ì5°Ì¤Þ¤Ç¤òºå¿ÀÀª¤¬ÆÈÀê¡£1°Ì¤ÎÂç»³ÍªÊå¡Ê62¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê56¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê52¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê50¡Ë¤ÈÂ³¤¯Ãæ¡¢ºäËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö49¡×»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃæÆü¤Î¼çË¤¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤Î¡Ö48¡×»Íµå¤è¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ì¤ÄÂ¿¤¯»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÆüËÜ°ìÃ£À®»þ¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¤¬»Íµå¤òººÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£»Íµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·âÆó´§¤òÁö¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËºäËÜ¤ÏÍ¥¾¡·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4²ó°ì»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï»Íµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÎÝÎ¨.360¡Ê8Æü¸½ºß¡Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¡¢Áªµå´ã¤ÎÎÉ¤µ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î»ÑÀª¤â¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Î»Íµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ö»ÑÀª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖºäËÜÁª¼ê¤Î¹×¸¥¤ÏÀäÂç¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¡×¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤ÎºäËÜ¤Î¶¯¤ß¤À¤Ê¡×¡Ö½ÐÎÝÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÇØÈÖ¹æ12¤ÎÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤â¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÊ³Æ®¤·¤¿»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï