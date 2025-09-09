辻希美、第5子のニューボーンフォト公開！ 夫・杉浦太陽も参加「もう全部可愛くて撮影の時には可愛いが溢れてました」
タレントの辻希美さんは9月8日、自身のInstagramを更新。第5子のニューボーンフォトを公開しました。
【写真】かわいいニューボーンフォト
辻さんは「もう全部可愛くて撮影の時には可愛いが溢れてました」と大満足だった様子。「当日はすごくスムーズに進めていただいたので負担も少なく、夢空もぐっすりいい子に寝ててくれてる間に撮影できました」とのことです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「夢空もぐっすりいい子に寝ててくれてる」「夢空のニューボーンフォト」と題し、写真を5枚載せている辻さん。1〜4枚目は娘のニューボーンフォトです。1枚目は辻さんと娘のツーショット、3枚目は夫で俳優＆タレントの杉浦太陽さんも加わった家族スリーショットで、かわいらしい様子が伝わってきます。
「オムツで１ヶ月記念アート」同日の別投稿では「今日で我が家の次女の夢空が産まれて今日で１ヶ月が経ちましたぁ」と報告し、「オムツで１ヶ月記念アート」の写真を公開していました。夢空さんは泣いている様子ですが、それもまたかわいらしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
