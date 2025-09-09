タレントの辻希美さんは9月8日、自身のInstagramを更新。第5子のかわいらしいニューボーンフォトを公開しました。夫の杉浦太陽さんと撮影した写真もあります。（サムネイル画像出典：辻希美さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの辻希美さんは9月8日、自身のInstagramを更新。第5子のニューボーンフォトを公開しました。

【写真】かわいいニューボーンフォト

「夢空もぐっすりいい子に寝ててくれてる」

「夢空のニューボーンフォト」と題し、写真を5枚載せている辻さん。1〜4枚目は娘のニューボーンフォトです。1枚目は辻さんと娘のツーショット、3枚目は夫で俳優＆タレントの杉浦太陽さんも加わった家族スリーショットで、かわいらしい様子が伝わってきます。

辻さんは「もう全部可愛くて撮影の時には可愛いが溢れてました」と大満足だった様子。「当日はすごくスムーズに進めていただいたので負担も少なく、夢空もぐっすりいい子に寝ててくれてる間に撮影できました」とのことです。

「オムツで１ヶ月記念アート」

同日の別投稿では「今日で我が家の次女の夢空が産まれて今日で１ヶ月が経ちましたぁ」と報告し、「オムツで１ヶ月記念アート」の写真を公開していました。夢空さんは泣いている様子ですが、それもまたかわいらしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)