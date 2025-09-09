¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³ÍÆÀ¤Ê¤é¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤Ë»×¤¨¤ë¡×29µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È°Ì´¡É¤ÎÊä¶¯¡¡º£¥ª¥ÕFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï²¿½è¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«
¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬28ºÐ¤ÎÁª¼ê¤Ë¹â³Û¤Î·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î³°Ìî¼ê¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯°Ê¹ß¡¢ÂÇÎ¨.242¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î´´Éô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈà¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÇºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤¬ÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³°Ìî¿Ø¤Ïºþ¿·¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Çº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ÂÇÎ¨1³äÂæ¤ÈÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢28ºÐ¤Î³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ØÃíÎÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFanSided¡Ù¤Ï¡¢¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂ¾¤Î29µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Ì´¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥·¥«¥´¤òÎ¥¤ì¤Æ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢´û¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÈà¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌµ¸Â¤Î»ñ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¶¥Áè¤ËÈà¤é¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥·¥«¥´¤Ç¤¢¤ì¡¢Â¾¤Î¸õÊä¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤òMLB¤Î¸½Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]