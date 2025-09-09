ゴディバ ジャパンは、上質なチョコレートと厳選した素材で作り上げたカップアイス「バニラ チョコレート」を、9月15日から順次、全国のスーパーマーケットで販売する（一部取扱いの無い店舗がある）。

ゴディバ カップアイス「バニラ チョコレート」は、芳醇な香りのマダガスカル産バニラと、北海道産生クリームを使用し、コク深くなめらかで濃厚なバニラアイスクリームに仕上げた。天面には、スプーンを入れた瞬間にパリッと割れる厚さ約4mmのチョコレートをあしらい、食感と香りのアクセントとして厳選したクーベルチュールを使用したチョコレートカールズチップを混ぜ込んだ。シンプルながらもリッチな味わいとチョコレートの多彩な食感が楽しめる。





なめらかな口どけ、芳醇な香り、さらにパリッとした食感が特長の“チョコレートブランドが本気でこだわったバニラアイス”で、贅沢でワクワクする特別なアイスクリーム体験を堪能してほしいという。なお、マダガスカル産バニラ46％を使用（バニラ原料中）している。

ゴディバのカップアイスは、厳選した材料、クーベルチュールなどを使用したアイス。シェフが考案した本格的なレシピによる、ゴディバのチョコレートやこだわりの素材をさまざまなフレーバーのアイスで味わえる。濃厚でクリーミーなテクスチャーが特徴で、ひと口食べればリッチな風味が広がる。なお、一部のシーズナルフレーバーにはクーベルチュールやチョコレートを使用していないものもある。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月15日（月）から順次

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp