伊藤園は、まるで杏仁豆腐のような、甘くなめらかな舌触りに烏龍茶のすっきり感を加えた味わいが特長の“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」を、9月15日に発売する。

近年、ティースタンドではスイーツをイメージしたドリンクの展開が増えている。なかでも、「お茶」と「スイーツ」を組み合わせた飲み物は、スイーツとしての甘さがありながら、お茶のおいしさを感じられる味わいが人気を集めている。同社においても、昨年9月からアジアンスイーツをイメージした飲料製品（第1弾：昨年9月発売「杏仁烏龍」、第2弾：昨年12月発売「苺豆花烏龍」、第3弾：今年3月発売「芒果烏龍」、第4弾：今年7月発売「白桃烏龍」）を発売し、SNSなどで好評を得ている。

こうした国内での関心の高まりに対し、台湾などでは温かい杏仁風味のドリンクが親しまれている。そこで同社は、寒い季節に甘くなめらかな味わいを気軽に楽しんでもらえるよう“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」を新発売する。

“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」は、加温することで杏仁豆腐のような甘さとなめらかさがより一層際立ち、ほっと一息つけるとろっとしたなめらかな口当たりを楽しめるスイーツ飲料。すっきりとした風味が特長の烏龍茶「色種」を使用することで、スイーツのような満足感がありながらもさっぱりとした味わいに仕上げた（同品は杏仁フレーバーを使用している）。

今後も同社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから新鮮なニーズに対応した製品を提供し続け、バラエティー豊かなお茶の楽しさを提案していく考え。

［小売価格］

480mlペットボトル（ホット専用）：216円

260mlペットボトル（HOT＆COLD兼用）：167円

（すべて税込）

［発売日］9月15日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp