「土手町歩いてたら芸人さんに会えた！」人気お笑いコンビが青森県に!? 「スターが沢山居ますね」
お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは9月8日、自身のInstagramを更新。青森県で遭遇した人気お笑いコンビとのオフショットを公開しました。
【写真】シソンヌじろう＆ヤーレンズ
コメントでは「よかったですね！」「Tシャツ素敵です……欲しい！」「土手町にはスターが沢山居ますね」「ヤーレンズさんと笑笑二組とも大好きです 会えたの言い方一般の人の言い方笑」「わぁ 好きな人ばっかりです！！嬉しい」「今すぐ土手町行きたい！！」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「土手町にはスターが沢山居ますね」じろうさんは「土手町歩いてたら芸人さんに会えた！」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・ヤーレンズとのスリーショットです。じろうさんは「UNIVERSAL STUDIOS」の文字と、名作映画の数々が描かれたTシャツを着ています。サングラスやキャップも似合っていて、格好いいです。
「敢えての浦井ピン」自身のInstagramで、芸人仲間とのオフショットをたびたび公開しているじろうさん。8月23日には「敢えての浦井ピン。男性ブランコ。初めましてでぎこちなかった平井と直美」と添え、写真を投稿していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
