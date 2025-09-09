ËÜÌ¿ÇÏ¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦¡Ö¹õ¤¤»ÉµÒ¡×¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¡¢À¸³¶À®ÀÓ25Àï6¾¡¤Ç¤â3ÅÙ¤ÎG1¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶
1995Ç¯4·î23Æü¡¢Âè111²óÅ·¹Ä¾Þ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Á¥ã¥ó¥×¤ÎÄÉ·â¤òÍÞ¤¨¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¡Êº¸¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡ÊËÙ°æ Ï»Ïº¡§¾¼ÏÂ²ÎÍØ¸¦µæ²È¡Ë
ËÜÌ¿ÇÏ¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦»ÉµÒÌò
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤À¤È¤«¿ï»þ·ÀÌó¤À¤È¤«¡¢¤ªÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤òÇÁ¤±¤Ð¡¢ÊÆ²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ëÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ªÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬¹«¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¶¥ÇÏ¤ÈÉ³¤Å¤±¤ì¤Ð1Æ¬¤ÎÇÏ¤¬Â¨ºÂ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»°´§ÇÏÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¤³¤Î2Æ¬¤ÎÌ¾ÇÏ¤ÎÌîË¾¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡Ö»ÉµÒ¡×¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢1991Ç¯8·î¤Î¿·ÇÏÀï¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡¢¤ª¤è¤½4Ç¯¤Î´Ö¤ËÌ¾ÏÆÌò¡¦Å¨Ìò¤«¤é¼çÌò¤Ø¤È½ÐÀ¤¡¢1Ç¯È¾¤Î¥¹¥é¥ó¥×´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¼çÌò¤Ø¤ÈÊÖ¤êºé¤¡¢¤ï¤º¤«Éü³è40Æü¸å¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¸Î¾ã¤·Å·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï¹õ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿ÀÖ³ì¿§¤ÎÇÏÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¹õ¼¯ÌÓ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÊÁ¤ÊÇÏÂÎ¤ËÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÊÆ¤ÎÇò¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÇÏÌ¾¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°ì¸«¤·¤Æ¹õ¤¤ÇÏÂÎ¤ÏÀº×û¤µ¤ò¤¤¤äÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐËÜÌ¿ÇÏ¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦»ÉµÒÌò¤È¤·¤Æ²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤ÏÉÕ¤±ÁÀ¤ï¤ì¤ëËÜÌ¿ÇÏ¤Î¤Û¤¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÈÊÙ¶¯ÉÔÂ¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´í¸±¤ÊÇÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿1992Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î2ÃåÆþÀþ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï5ÀïÁ´¾¡¤Î¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢»©·î¾Þ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯2´§ÌÜ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤âÃ±¾¡2.3ÇÜ¤ÈÃÇÁ³¤ÎÂçËÜÌ¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤¬2ÃåÇÏ¤Ë4ÇÏ¿È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î°µ¾¡¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2Ãå¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬18Æ¬Ãæ16ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤È¤ÎÇÏÏ¢ÇÏ·ô¤¬2Ëü9580±ß¤È¤¤¤¦¹âÇÛÅö¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÇÏÏ¢ÇÛÅö¤È¤·¤Æ¤Ï30Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢ÎòÂå2°Ì¤È¤¤¤¦¹â¤µ¤Ç¤¹¡Ê1°Ì¤Ï2007Ç¯¤Î¥¦¥ª¥Ã¥«¡õ¥¢¥µ¥¯¥µ¥¥ó¥°¥¹¤Î5Ëü4470±ß¡Ë¡£
¡¡2ÃåÇÏ¡¦¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÊ£¾¡ÇÛÅö¤¬1990±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½ÐÁöÆ¬¿ô¤¬18Æ¬Î©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1992Ç¯°Ê¹ß¡¢ÎòÂå3ÈÖÌÜ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¤¤«¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³¶À®ÀÓ25Àï6¾¡¤Ç¤âÌ¾ÇÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î4Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀ¸³¶À®ÀÓ¤Ï25Àï6¾¡¡¢¾¡Î¨¤«¤é¤¹¤ë¤È3³ä¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ¾ÇÏ¡×¤Î¾Î¹æ¤òÂ£¤ë¤Î¤Ë¾¯¡¹¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤ì¤É¡¢¤³¤Î6¾¡¤ÎÃæ¿È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢1991Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3ºÐ¿·ÇÏÀï¤È¤½¤Î3½µ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¡ÊÉçÍÖ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò½ü¤¯¤È¡¢4ºÐ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§ÌÜ¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡ÊG1¡Ë¡¢¸ÅÇÏ¡ÊÅö»þ¤Î5ºÐ°Ê¾å¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆü·Ð¾Þ¡ÊG2¡Ë¡¢Å·¹Ä¾Þ2ÅÙ¡ÊG1¡¢93Ç¯½Õ¡¢95Ç¯½Õ¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê6¾¡¤Î¤¦¤Á¡¢3¾¡¤¬G1¥ì¡¼¥¹¡ÊG1¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â³ÊÉÕ¤±¤Î¹â¤¤G1¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å¾Þ4ÅÙ¤Î¾¡Íø¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥ì¡¼¥¹¤Îµ÷Î¥¤òµ¤¹¤È¡¢µÆ²Ö¾Þ¡á3000¥á¡¼¥È¥ë¡¢Æü·Ð¾Þ¡á2500¥á¡¼¥È¥ë¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡á3200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÅ¬Àµ¤òÂç»¨ÇÄ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1000¡Á1200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÇÏ¤òÃ»µ÷Î¥ÇÏ¡¢1400¡Á1600¥á¡¼¥È¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÇÏ¤ò¥Þ¥¤¥é¡¼¡Ê1¥Þ¥¤¥ë¤¬1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¡¢1700¡Á2400¥á¡¼¥È¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÇÏ¤òÃæµ÷Î¥ÇÏ¡¢2500¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÇÏ¤òÄ¹µ÷Î¥ÇÏ¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤ª¤ï¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¾¡Íø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2500¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤ì¤É¥¹¥¿¥ß¥ÊËÉÙ¤ÊÄ¹µ÷Î¥Áö¼Ô¤Î»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ìÅý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éã¤Ï¥ê¥¢¥ë¥·¥ã¥À¥¤¤ÇÊì¤¬¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Êì¤ÎÉã¤¬Á°²ó¤ÎÅöÍó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ò¤³¤Ê¤¹·ì¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Éã¤ÎÉã¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡Ê1970Ç¯Âå½é´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇÏ¡Ë¤Ï¡¢1972Ç¯¡¢Åö»þ¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè15Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿´üÂÔÇÏ¤Ë½é¤á¤ÆÇÔÀï¤Î¶ì½Á¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤ÇÏ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¹ñÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ÊÍè¥í¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡Ö°Ìò¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö»ÉµÒ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤â¡¢¤É¤³¤«¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë¡ÖJRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë60¼þÇ¯µÇ°¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø60YEARS¡¡Ì¾ÇÏÅÁÀâ¡Ù¡Ê2014Ç¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥·¥§¥¢´©¡Ë¤È¤¤¤¦Á´¥Ú¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦¹ë²ÚËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸½ºß¤â¿·ÉÊÆþ¼ê²Ä¡Ë¡£
¡¡¾å´¬¤¬1994Ç¯¡Á2014Ç¯¡¢²¼´¬¤¬1954Ç¯¡Á1993Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å´¬¤Ë¤Ï120Æ¬¡¢²¼´¬¤Ë¤Ï123Æ¬¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡¢1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ä¿Æ¤·¤ß¤ò¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¸½Âå¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¶¥ÇÏ»Ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï1991Ç¯8·î¡Á1995Ç¯6·î¤Î¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾å´¬¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¡¢ºî²È¤Î¸¶ÅÄ¹¯»Ò¡Ê2009Ç¯¡¢81ºÐË×¡Ë¤¬¡ÖÊõÄÍµÇ°¤Ç¤ÎÈá·à¨¡µþÅÔÂè3¥³¡¼¥Ê¡¼²¼¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁ°Î¬¡Ë¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿Âè3¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î²¼¤ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¾ì½ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼ê¸ü¤¤´Ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï¤¿¤À¤Á¤ËÍ½¸åÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸Âè°ì»Ø´ØÀá³«ÊüÃ¦±±¡£3¤Ä¤ÎG1¤òÀ©¤·¤¿Íä¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï¤¤¤Î¤Á¤òÀä¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÊÁ¤Ê¹õ¼¯ÌÓ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÁö¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤òº¹¤·ÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤¬ÊõÄÍµÇ°¤ÇÈó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤Ï°ìÎ³¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊÆÎ³¤¬¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÍè¤ÏËºî¤È»ÒÂ¹ÈË±É¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿·ëº§¼°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡Ö¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î»ÒÂ¹ÈË±É¤ÎÌ´¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÆ¤ò¶¥¤Ã¤¿¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÂ¹¤Ë³®ÀûÌç¾Þ2Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤ÎÀ¤³¦ÅªÌ¾ÇÏ¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î·ì¤ò·Ñ¤¤¤ÀÇÏ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨·ì¤Ï·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤»¤á¤Æ¡Ö»ÉµÒ¡×¤È¡Ö¼çÌò¡×¤ÎÎ¾¼Ô¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¡Ö¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼2À¤¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íä¤ò°¦¤·¡¢Íä¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¸É¹â¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¡×¡¡
¡¡°ñ¾ë¸©Èþ±º¡Ê¤ß¤Û¡ËÂ¼¤Ë¤¢¤ëÈþ±º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ØÅìÇÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡G1¥ì¡¼¥¹3¾¡¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍä¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÀ©ÇÆ¤·¡¢ÇÏ¤Ë¤â¡ÖÇÏ¤¬¹ç¤¦¶¥ÇÏ¾ì¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1Æ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Íä¤ò°¦¤·¡¢Íä¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿1995Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤ÏËÜÍè¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³«ºÅ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ì»þ¥Ò¡¼¥ëÌò¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿Æ±ÇÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊõÄÍµÇ°½ÐÁöÇÏ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Âè1°Ì¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Ìò¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶¯Å¨¤À¤Ã¤¿¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬½ÐÁö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â·èÃÇ¤Ë¸å²¡¤·¤ò¤µ¤»¡¢¾ò·ï¤ÏÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÆþ¸ý¥²¡¼¥È¶á¤¯¤Ë¤Ï¡Ö¼ÀÁö¤ÎÇÏ¡¡ÀÄÎæ¤Îº²¤È¤Ê¤ê¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÀÐÈê¤¬²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº²¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¶ç¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÇÏ¼ç¤À¤Ã¤¿·ªÎÓ±ÑÍº»á¤ÎºÊ¡¦°é»Ò¤Î»Ð¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤½¤ÎÇÏ¤Î¡Ö¼ÀÁö¡×¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÇ¯¤´¤È¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÀÐÈê¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¼ã¤¤½÷À¤¬¤è¤¯¸«¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Íä¤ò°¦¤·¤¿¡¢¸É¹â¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤¬Íä¤Ë»¶¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î1996Ç¯¤ËJRA¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼ÎóÅÁ¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´õÂå¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤ÏÀ¸Á°¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¡Êstayer¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹µ÷Î¥ÇÏ¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µÍè¡ÖÂÚºß¼Ô¡¢Î±¤Þ¤ë¼Ô¡¢»ýµ×ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ô¡×¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ýµ×ÎÏ¤ÇÂ¾ÇÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤³¤ÎÀ¤¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹ç¾¸¨¡¨¡¡£
¡ÊÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§½ÕÅõ¼Ò ¾®À¾âÃÍ³Èþ¡Ë
É®¼Ô¡§ËÙ°æ Ï»Ïº