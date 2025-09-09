2026年からマイナンバーカードが「新仕様」になる？更新しないことでのペナルティや手数料は？

2026年からマイナンバーカードはどう変わる？ 新仕様のポイント

デジタル庁の発表によると、2026年からマイナンバーカードは新仕様のカードへと切り替えられる予定です。これまでと同じくICチップを内蔵していますが、セキュリティー強化や耐久性の向上が予定されています。表面デザインも一部見直される見込みです。

すでに政府は「マイナ保険証」の利用を進めており、従来の健康保険証は2025年12月2日以降、原則使用できなくなります。さらに、2025年3月24日からは運転免許証との一体化（マイナ免許証）の運用が全国で開始されています。希望者はマイナンバーカードに免許情報を記録し、1枚で運転免許証としても利用可能です。



更新しないとどうなる？ 利用できなくなる機能とペナルティの有無

「更新しなかったら罰則があるのでは？」と心配する人もいるかもしれません。結論からいえば、更新を怠ってもペナルティ（罰金や罰則）はありません。

ただし、マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限が切れると、電子証明書（e-Taxやコンビニ交付などで使う機能）が利用できなくなり、カード自体も本人確認書類としては無効になります。

また、すでに運転免許証と一体化している場合、カードの有効期限が切れると、運転は可能ですが、免許証の更新手続きなどのワンストップサービスが受けることができません。



更新に必要な費用や手続きの流れは？

マイナンバーカードの更新は無料です。更新には以下の種類があります。

●電子証明書の更新：発行から5年ごとに必要。無料で更新可能。

●カード本体の更新：18歳以上は発行から10回目の誕生日まで有効（発行時に18歳未満および、令和4年3月31日までに交付申請した20歳未満の方は、発行から5回目の誕生日まで）。その後の更新も無料。

有効期限の3ヶ月前から更新できます。

電子証明書の更新は、市区町村の窓口で手続きができます。カード本体を更新する場合は、スマホ、パソコン、マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機、郵送の4つの方法から申請ができます。

いずれも有効期限が近づくと通知が届くので、それに従って進めれば問題ありません。



まとめ

2026年から始まる予定の新仕様のマイナンバーカードは、セキュリティーや機能が強化された新しいカードです。更新をしないことによる罰則はありませんが、カードの有効期限が切れると、本人確認書類として使えなくなるなど不便が生じます。

更新は無料で手続きも難しくありません。生活に直結する場面で利用が広がっているからこそ、有効期限を確認し、期限内に更新しておくことが安心につながります。



出典

デジタル庁 次期個人番号カードタスクフォース最終とりまとめ概要

デジタル庁 マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー