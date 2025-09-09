会えば“愚痴ばかり”実母にうんざり…「聞きたくない」と言ってもやめてくれず、正直つらい【ママリ】

愚痴ばかりの実母

母からの愚痴が辛く、話しても止まらない状況。家族や夫には相談できず、苦しい。どうしたらいいかわからない。

母の愚痴を聞かされるのが辛いです。



私は長女で、小学校低学年の頃からずっと母の愚痴を聞かされて育ってきました。

主に祖父母やおば（母にとっての義父母、義姉）の愚痴です。



その祖父母もここ数年内で亡くなり、母の愚痴がおさまると思いました。

しかし おばとの間でいざこざが発生し、また私への愚痴が始まりました。



「この件であなたには迷惑かけないようにするから。」と母は言いますが、それなら愚痴すら聞きたくないです。

愚痴はやめてと伝えると一旦は止みますが、しばらくすると再開します。



「もうこれ以上私に愚痴を言わないで。もう苦しみたくない」と私が泣いて訴えても、母は愚痴をこぼし続けます。



母は私に愚痴を話せばスッキリしますが、私にはそれを話せる相手がいません。



下に兄弟がいますが負担をかけたくないので言えません。

もちろん夫にも言えません。



すごく苦しいです。

どうしたら良いでしょうか。



私から母に極力連絡しないようにしていますが、家の都合などで連絡が必要なときがあります。

その連絡が済んだ後「そういえばねー」みたいな感じで愚痴が始まります。 出典：

qa.mamari.jp

身内からの相談はできれば親身に聞きたいもの。しかしそれが愚痴だった場合、聞く方はそうとう疲れるものです。アプリ「ママリ」には実母の愚痴が止まらず聞くのがつらいという投稿がありました。「愚痴は言わないで」と伝えても、実母が話し続けるので投稿者さんはうんざり。誰にもつらい気持ちを言えずに悩んでいるそう。

家族だからこそ聞いてほしい話があるのは理解できます。しかし、その内容が愚痴だったら聞く方の気分はあまり気持ちよくありません。投稿者さんはそんな愚痴を小さいころからずっと聞いているのだそう。



「聞きたくない」と訴えると、一旦は愚痴は止まるものの、しばらくすると元に戻ってしまいます。実母は愚痴を吐き出してすっきりしても、投稿者さんはこのつらさを言う場所がなくつらい思いをしているのだといいます。

実母にさまざまな声が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「文句があるなら本人に言えばいい」というコメントがありました。

愚痴言いそうになったら、『愚痴言うならもう帰るわ』と言って帰る準備します☺️

それでもまだ言いそうなら帰ってしばらく会わない、連絡取らないです😀



お母さんに文句あるなら

その本人に言えって言いますかね🥹 出典：

qa.mamari.jp

文句は本人に言えばいいという意見がありました。本人に言えないから愚痴になるのもわかりますが、自分で言えない誰かへの愚痴を聞かされても、聞く方は困ってしまいますよね。そんな愚痴なら本人に直接言ってほしいと伝えてみると、もしかしたら実母が愚痴を言う回数も減るかもしれません。



この他に「聞きたくないと伝えているのだから適当に聞いておけば」というコメントがありました。

わかります！愚痴聞きたくないですよね😣

私なら電話していて

愚痴始まった～と思ったらスピーカーにしてテレビでも見ます🥹テレビの音で何か言われそうだったら、私はスピーカーにしてインスタ見たりLINEみたりしてますよ❣️



途中ほぉ～とかへぇーとかテレビ見ながら適当に話して、会話とズレたタイミングでほぉ～とか言ってしまっても、お母様的には話せればスッキリするからそれでいいんじゃないかなと思ってしまいます😂愚痴聞きたくないって伝えた上で話してくるんだし、聞いてなくて文句言われる筋合いないので✊

私の場合は、時間も奪われ嫌な気持ちになる、でも断ると少し罪悪感感じるので、テレビとかインスタとかしてまともに聞いてないです‼️ 出典：

qa.mamari.jp

相手は聞いてほしいだけだから、こちらも聞くだけにすればいいという意見がありました。投稿者さんはこれまでも「愚痴は聞きたくない」と繰り返し伝えているので、それが伝わらない人の愚痴を聞く必要はないでしょう。投稿者さんは実母の話を真面目に受け止めすぎなのかもしれませんね。家族の話を聞く優しい人柄なのは素敵ですが、そんなに重く受け止めずに適度にあいづちを打つだけでもいいのではないでしょうか。

愚痴を言うほうはスッキリしても、聞く方はつらいのだということを知ってほしいですね。投稿者さんの実母が愚痴を言って楽になるというのなら、聞く方も「聞くだけ」にしても全然かまわないと思います。愚痴を重く受け止めずに聞き流すようにすれば、投稿者さんもつらい気持ちにはならないのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）