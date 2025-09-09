「勝利の女神：NIKKE」より水着姿の「ラピ：レッドフード」と「エレグ」が1/7フィギュア化決定！
【ラピ：レッドフード - レッドフレーバー】 【エレグ-ブーム・アンド・ショック】 発売日・価格：未定
海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「ラピ：レッドフード - レッドフレーバー」と「エレグ-ブーム・アンド・ショック」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「ラピ：レッドフード」と「エレグ」が水着のコスチューム「レッドフレーバー」と「ブーム・アンド・ショック」の姿を1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、現在は告知のみとなっているため、今後の情報に期待したい。
(C)SHIFT UP Corp.