BTS・JUNG KOOK、ソロ曲『3D』MVが再生回数2億5000万回突破！音源や関連動画も人気

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのデジタルシングル『3D』のミュージックビデオがユーチューブで再生回数2億5000万回を突破した。

【写真】JUNG KOOK、胸板“むき出し”

2024年9月、YouTubeチャンネル「HYBE LABELS」を通じて公開された『3D』は、公開初日17時間で再生回数1000万回を突破した。

世界のユーチューブ人気動画1位を記録し、公開2週目も人気ミュージックビデオ1位を守った。その後も上昇を続け、最近2億5000万回という“超大型記録”を達成した。

また、『3D』ライブパフォーマンス映像は6560万回、ダンス練習動画は2050万回を記録している。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

そして、JUNG KOOKはデジタルシングル『Seven』、1stフルアルバム『GOLDEN』のタイトル曲『Standing Next to You』、歌手チャーリー・プースとのコラボ曲『Left and Right』まで、4編の再生回数2億回のミュージックビデオを保有することになった。

『3D』は音源でもまた好成績を残している。同曲はリリース直後、アメリカのビルボードメインシングルチャート「ホット100」5位でデビュー、「グローバル200」「グローバル（アメリカを除く）」チャート、デジタルソングセールスなどで1位を席巻した。

世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでも「グローバルデイリートップソング」トップに君臨し、現在再生回数は10億回を突破した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。