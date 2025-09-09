みちょぱ、夫・大倉士門と夏満喫 水着姿の密着ショットも「ラブラブで憧れ」「理想の夫婦」
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が9月8日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの大倉士門と夏を満喫する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】みちょぱ、ビキニ姿で夫と密着
みちょぱは「もう9月かあ」とつづり、大倉と撮影したプライベートショットを複数枚公開。水着姿で大倉の背中に抱きついた密着ショットや、寄り添いながら笑顔を見せる姿など、仲睦まじい様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「ラブラブで憧れる」「幸せ溢れてる」「理想の夫婦」「素敵な写真に癒される」「見てるだけで幸せ」「仲良しなのが伝わる」といったコメントが寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
