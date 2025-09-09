タイの“世界一うるさいマッサージ屋”「ブラッドバリー」って？派手なLED演出・音楽・ダンス有の最新スポット
【モデルプレス＝2025/09/09】タイ・バンコクに“世界一うるさいマッサージ屋”「ブラッドバリー（BRADBURY）」が誕生。フォトジェニックな空間でエンタメ×本格マッサージの融合を体験できる最新スポットだ。
【写真】タイの最新スポット「ブラッドバリー」店内の雰囲気
バンコクのスクンビットソイ61にある同店舗は、World’s Loudest Massage（＝世界一うるさいマッサージ屋）をコンセプトに掲げる、リラクゼーション×エンタメを掛け合わせた体験型マッサージ店。BTSエカマイ駅から徒歩3分とアクセス良好な立地だ。
全面LEDルームで、天井と壁一面に投影される迫力ある映像演出、大音量のサウンドに包まれながら、ゆったりマッサージ技術に癒やされる、派手さと非日常感が共存する新感覚スポットだ。20歳未満、妊娠中の利用はできない。
このフォトジェニックな店内は周囲へ配慮しながらであれば、写真・動画撮影も可能。スタッフによるエンタメダンスショーや、多様なジャンルの音楽でも盛り上がれる。
看板メニューはFull LED Massage。セラピスト2名が同時に行う4ハンドで、足・頭・肩・手を中心に上半身までテンポよくケアしてもらえる。
また付帯サービスとして、記念写真とサンダル、オリジナルライトバンド（数量限定・無くなり次第終了）に加え、施術後に無料のスラッシー＆アイスも提供される。（modelpress編集部）
住所（英字）：6 Sukhumvit 61，Khlong Tan Nuea, Watthana，Bangkok 10110，Thailand
営業時間：12:00〜24:00（L.O. 23:00）
