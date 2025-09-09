「兄と僕で、総額1000万円を母に渡しました」──そう語るのは『マルチ被害をなくす会』を立ち上げた朝比ライオさん（37）だ。自らも「マルチ2世」当事者として、被害の実態を訴える。

朝比さんの母親は1980年代からマルチ商法にのめりこみ、家族は崩壊したという。「僕の京都大学合格も就職も、すべて母の”成果報告”に利用されました」と振り返る朝比さんに、家族の壮絶な40年史を聞いた。【前後編の前編】

子どもの頃から家にはA社製品があふれていた

──朝比さんのお母さんは、40年近くマルチ商法を続けているそうですね。

「僕には兄と姉がいますが、母は兄を産む前後にA社に入会したようです。僕が物心ついた頃から、家には鍋や電磁調理器、浄水器、シャンプーなどA社の製品がたくさんありました」

──自分の生活が染まっていると気づいたのは、いつ頃ですか。

「小5ぐらいです。それまでは年に数回家族旅行をするなど、楽しい思い出もありました。でも母は『A社で成功したい、販売説明会をするための広いリビングがほしい、将来は自分の母と住みたい』と、夢を詰め込んだ二世帯住宅を新築したんです。1階と2階に独立キッチンのある6LDKで、土地と上物合わせて6900万円でした。

新居に引っ越すまでが、家族の幸せのピークだったと思います。あとは返済ですから。35年ローンで月20万弱の返済を、母はA社の収入で返そうとしたんです。家の中はいよいよA社の製品であふれました」

──販売はうまくいったのですか。

「全くダメです。A社に限らず、マルチ商法は一般的な商品よりも割高な商品を売るので、普通の人はまず買いません。それに売上の一部はアップ（＊編集部注：マルチ商法に自分を勧誘した人や、自分より会員ランクが上の人）に上納するので、上層は儲かり下層は吸い上げられる構造です。利益は相殺され、ほとんどゼロか赤字。

でも母は『A社で稼げば返済できる！』と躍起になり、マルチの沼にハマっていきました」

母は包丁を手に姉に「アンタを殺して…」

──お母さんのマルチ活動を、他の家族はどう見ていたのでしょう。

「母以外は距離を置いていたんですよ。でも、僕が中2のときに父の勤務先が倒産し、家計はいよいよひっ迫しました。小遣いはなくなり、僕らのお年玉も住宅ローン返済に充てられました。

当時は子ども3人が中高生で、一番お金のかかる時期でした。すると母は父をA社に誘い、一緒に販売を始めたんです。しかし当然収益は出ず、両親の関係は破綻しました」

──当時、朝比さんは中学生ですよね。そういう家庭での暮らしはストレスだったのでは。

「そうですね。兄姉と母は毎日のように大喧嘩でした。特に姉はかなり反発して、毎食出されるA社のサプリを飲まずに捨てて怒鳴られたり、A社のシャンプーを使いすぎと怒られたり」

──朝比さんも反発したのですか？

「それは全くないです。母は反抗されるとブチ切れて、激昂するタイプなんですよ。特に姉に対しては女同士で遠慮がないのか、CDを割ったり、制服を切り裂いたり、包丁を持ち出すこともあって」

──包丁まで。

「包丁を手に『アンタを殺して私も死ぬ』と言うんです。あくまで威嚇なんですが、そうなると周りは手がつけられない。だから僕は『自分まで反発したら、お母さんが壊れてしまうかも』と思っていました」

──そういうとき、お父さんは？

「帰宅が夜中なので修羅場にはいないし、家庭内のことには口を出さないんですよ。だから僕は、母よりも父のほうが嫌いでした。

ただ、僕が『マルチ2世』として心底イヤな思いをするのは、大学生以降のことでした」

両親がダブル不倫で離婚

──何があったのでしょう。

「両親はダブル不倫の末に離婚。そして僕自身はマルチ商法の仕組みを知り、A社が完全に嫌いになりました。家庭不和も親の離婚も、もとはA社のせいだと思っていたので。

あと、すごく嫌だったのが、母のアップへ手紙を書かされるんですよ。僕自身はアップと一度も会ったことがありません。でも母は子どものことをアップに逐一報告するので、僕らの情報が筒抜けなんです。たとえば、僕は現役で京都大学に合格したんですが、『息子が京大に……』とか。大学院時代に研究で賞をもらったときも、いちいち報告していました」

──他にどんなことが？

「金銭的な負担です。離婚後は母ひとりで住宅ローンを背負ったので、家計は火の車。僕の奨学金の一部も母に渡しました。そして子どもたちが社会人になると、母はあからさまに入金を促すようになった」

──どういう催促を？

「定期的に『今月もよろしくお願いします』とメールが来るんです。僕は社会人5〜6年目までに総額300万円、兄は700万円渡していますが、今に至るまで母から返金はありません」

──お母さんが住宅ローンを完済するのは難しそうですね。

「私が26歳で結婚した当時、母は60歳近くで、住宅ローンの残債は3000万円以上。そしてA社は相変わらず稼げないので、生涯かけても完済できるわけない。それで同じ頃、職場の上司に『家族関係がこじれている』と話したら、会社の福利厚生で受けられるカウンセリングをすすめられました。

でも、僕は気が進まなかったんです。母のマルチは家族の汚点と思っていたので。だから、それまで誰にも相談してこなかった。でも、妻にも説得され、夫婦でカウンセリングを受けました。そこで事情を話したら『あなたのお母さんが悪いです』と言われたんです。もう、めっちゃ衝撃でした」

──どんな衝撃だったのでしょう？

「いろいろ問題がある母だとしても、僕の中で『自分を育ててくれた存在』というのが大きかったんです。だから、僕から『お母さんおかしいよ』とは絶対に言えなかった。それに母がA社を始めたのは、自分が金儲けしたいからではなく『家族のため、子どものため』という理由が第一にありましたから」

──お母さんなりの大義があった。

「母はワンオペで子ども3人を育てようと頑張り、家族のために稼ごうとA社に手を出し、それでも足りずパートを掛け持ちしていた。そういう背景を知っているので、自分の中に『母がおかしいのでは』という思いが浮かんでも、否定していたんです。

ところが、妻ではない第三者からも『お母さんが悪い』とハッキリ言われた。その言葉が僕の中でくすぶっていた思いを認めてくれたようで、号泣してしまったんです」

マルチ2世として苦しみ続け、妻やカウンセラーの金言で光明が見えてきた朝比さん。後編では、母親と孫娘との警察沙汰トラブルや、現在の母への複雑な思い、そして顔出しで告発を続ける理由を明かした。

取材・文／前島環夏