フラフィールから新作♡旅行にも防災にも便利なコンパクトインナー

フェリシモのインナーブランド「フラフィール」が、7月23日よりウェブで新作インナーを発売♡「コンパクトに収納できるフラットブラ＆ショーツ」と「着るバスタオル」の2点は、日常の着心地のよさだけでなく、災害時や旅行時にも役立つ便利アイテム。背中ポケットに収納可能で、避難所でも下着が見えにくい安心設計。清潔感を保ちながらコンパクトに持ち運べます♪

防災にも安心♡コンパクトフラットブラ＆ショーツ



人気のフラットブラ(R)とショーツは、バストをすっきり見せるソフトフラット仕様。〈ネイビー〉〈ブラック〉〈グレージュ〉の3色展開で、シームレス生地により下着感を抑えました。

背中ポケットに収納でき、避難所でも目立たず持ち出しやすいデザイン。月1セット\3,520（税込）で、旅行や防災リュックにも便利です。

マーク ジェイコブス×アートコラボ「JOY」限定コレクション誕生

さっと着替えも安心♡着るバスタオル



「着るバスタオル(R)」は綿100％のダブルガーゼで肌触りがやさしく、薄手で乾きやすいのが特長。チャコールブラウンの新色も登場。

すぽっとかぶるだけで着替えの目隠しやポンチョ代わりになり、もしものときにも安心。初回限定特別価格\2,970（税込）で、旅行や防災リュックにぴったりです。

毎日使える防災インナーとしてもおすすめ



フラフィールの新作インナーは、日常使いはもちろん防災対策にも活躍。洗い替えや予備として数枚揃えておくと、避難所や旅行先でも清潔をキープできます。

コンパクト設計でタンスやバッグにすっきり収まり、毎日安心して使えるアイテムです♡

フラフィールで防災も快適に♡



旅行や災害時に活躍するフラフィールの新作インナーは、7月23日よりウェブ販売開始♡

「フラットブラ＆ショーツ」は月1セット\3,520（税込）、「着るバスタオル(R)」は初回限定特別価格\2,970（税込）。コンパクトに収納でき、避難所でも安心。

日常使いから防災まで、毎日の安心をサポートしてくれます♪