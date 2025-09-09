2025年9月2日、俳優の吉行和子さんが肺炎で逝去されました。享年90。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが8日公式サイトにて発表しています。葬儀は近親者のみで行われたということです。吉行さんが「もうしばらくはひとり暮らしを満喫するつもり」と語ったインタビュー記事（『婦人公論』2023年3月号）を再配信します。*****芸歴65年を超えた今も、映画やドラマで重要な役柄を演じる女優の吉行和子さん。幼くして父を亡くし、兄、妹、母を相次いで看取りましたが、ひとりになっても寂しくはないと言います。（構成＝平林理恵 撮影＝宮崎貢司）

【写真】87歳の今も現役女優として活躍。凛とした佇まいの吉行さん

家族バラバラな環境で育って

8年前に、107歳になる母・あぐりを見送り、私はひとりになりました。母とはずっと同じマンションの別々の部屋で暮らしていて、私がしょっちゅう母の部屋を訪ねていたんです。

いなくなられて改めて思ったのは、親って生きているだけで、どこか安心感を与えてくれる存在だったんだなあということ。母は亡くなる10年前から寝たきりでしたが、寝たきりでもなんでも、とにかくそこにいてくれるだけでよかった。

と言っても、母を亡くしてすごくショックを受けた、というわけではないんですよ。私にとってひとりであることは、ごく当たり前のことでした。

父・エイスケは私が4歳のときに逝ってしまいましたし、母は美容師として朝から晩まで仕事にかかりきり。11歳年上の兄・淳之介も中学卒業後は静岡の高校に行ってしまいましたし。

揃って食卓を囲むなんて経験はほとんどなく、家族バラバラな環境で育ちました。だから、家族と一緒にいるのが楽しい、という感覚が私にはないのです。

28歳のときには一応結婚もしました。でもね、早々に「あー、失敗した」と感じてしまって。なんとか4年間頑張ってはみたけれど、やはりダメだった。私はひとりでなきゃ生きられないんだ、と確信しました。

そこからは腹を括って、ずっとひとり。この年になると夫に先立たれたり、子どもが離れていったりして寂しくなっちゃう人が多いけれど、その点ダメージのない私はラクだなあと思います。

スマホに急かされ毎日5000歩

私は仕事が好きで、仕事さえしていればご機嫌なの。なぜかというと、役者はフィクションの世界にいられるから。ひとたび作品の世界に入ったら、実生活なんてどうでもいい、私自身もどうでもいい。別人として人生を生きることができる。ホントに私、いい職業を選んだなあと思います。

ありがたいことに、私の居場所をつくってくださる方がまだまだいらっしゃる。しかも、高齢社会になったおかげで、高齢者の役がどんどん増えていますしね（笑）。こんな幸せは、ちょっとないと思う。だから、この仕事を少しでも長く続けられるよう頑張っています。

頑張るといっても、私のすべきことはそんなにたくさんあるわけではありません。どうにもできないことは頑張らないことにしています。たとえば、女優の仕事は《見てくれ》が大事みたいに思われているけど、もう仕方がないですよ。こんなに年を取っちゃったんだから。衰えて当然、私に責任はない！ という気持ちでいます。

私の責任においてやらなくてはいけないのが、動ける体であり続けること。もはや全力で走れとか、水の中に飛び込めなんてことは誰からも求められません。立つ、座る、歩く、これだけできればなんとかなる。だから私が責任を持つのもここまで。

というわけで、体のために続けているのは、1日5000歩を目標に、毎日歩くことだけです。以前すごく暑い日が続いたときに少し怠けたら、みるみる足が弱ってしまった。それで、自分をサボらせないためにスマホアプリを使っています。

これがねえ、まるで戦いみたいなの。だって、スマホが「目標にX歩足りない」だの、「昨日からX歩減った」だのって、細かいことをいちいち言ってくるのよ。だから言われないですむように、毎日一所懸命歩いています。

この年になると、いちばん怖いのは骨折です。10年くらい前の雨の日に、濡れた路面で滑って転んで大腿骨を骨折してしまったことがあります。このとき履いていた靴にちょっとヒールがついていたの。

「こんなモノを履いていたからケガをしたんだ。もうヒールのある靴なんて履いている年じゃない。己を知れ！」と言われたような気持ちで。それで、この骨折をきっかけにして、ヒールのついた靴はすべて処分しました。もったいないけれど、これも動ける体をキープするため。

さて、体のほうは歩くことでなんとか持たせるとして、頭はどうするか？ 役者はセリフが覚えられなくなったら、いくら歩けてもつとまりません。ずいぶん前から記憶力は落ち始めていて、これからどうなっちゃうんだろうという不安はありつつも、今のところ努力でカバーしています。

以前の私なら、セリフは70％程度頭に入れておけば、あとは現場でなんとかなる、という自信がありました。ところが、そうも言っていられなくなってきたので、今は120％覚えてから現場に入るようにしています。

でないと、現場であわてちゃう。耳も遠くなってきているので、相手のセリフもちゃんと覚えていかないと、相手に失礼なことになる。だから、今の私は、若い頃と比べると考えられないほどの勉強家なんですよ。（笑）



母の介護生活の中で行く末を考えて

私は、2006年に妹・理恵を、15年には母を見送りました。その経験を通して身に染みたのが、片づけは動けるうちに自分でしておかなくてはいけないということ。他人のモノを処分するのは大変なんです。

妹の場合は、2つある部屋のうち1つが本で埋まっていました。貴重な本がたくさんあるのはわかっていたから、とても自分では手がつけられず、結局人にお任せしたんです。そしたら、あっという間に運び去られて。仕方がないと思いながらも、ずいぶん胸が痛みました。

母の場合は、何十年も前に使っていたハサミやコテ、電気アイロンなどが残してあったんです。もういないんだから残しておいてもしょうがないと考え、悩みつつ処分。でも、その人生が朝ドラになった母は今も人気があり、道具や写真を借りたいという問い合わせがよくあるのです。捨ててから後悔することになりました。

私が死んだときに、こんなことを誰かにやらせたくない――そう思って、自分のモノの始末はこまめにしています。

そもそも私は、「なくなって悲しむものは持たない」主義。それでもどうしても増えてしまっていたのが洋服でした。舞台衣装に使えそうなものを見つけると、「いつか使うかも」と買っておくことも多くて。でも、舞台を引退した10年ほど前から、思い切ってそれらを友達に譲ったり、劇団に引き取ってもらったりしたので、今はスッキリしています。

旅行のお土産とか記念品の類もかなり処分しました。もらい物をするのは大嫌いなので、親しい人には「私に何も贈らないでね」と頼み、全力でいただかないようにしています。こうしてかなり片づいてきているので、私がこの世からいなくなったときの後片づけはきっとラクだと思うわ。

お話ししたように母は、亡くなるまでの10年間、寝たきりでした。最初の3年は入退院を繰り返していましたが、残り7年はヘルパーさんにお世話になりながらの在宅介護。母には私がいましたからそれが可能でした。でも、私はひとりです。自分で生活を回していくことができなくなったら、どうするのか、これは母の介護生活でよく考えましたね。

その答えは私の中では出ていて、自分がそこまで長生きしちゃったら、やはりどこかの介護施設に入って、どなたかのお世話になるしかない。だったらどこの施設がいいのかと情報を集めて検討するくらいのところまでは準備をしています。最後の最後まで仕事をして死にたいというのが私の希望ではありますが、そうじゃない場合に備えておくことも大切ですよね。

サブスクに自力で入会してみたら

さてさて、私の前に広がる「ひとり時間」。すぐに終わってしまうかもしれないし、母の年齢まで生きるとすればあと20年近く続く可能性もある。ひとり時間をどう過ごすかという問題は、誰もが考えておいたほうがいいこと。私自身は、まだやったことのないこと、おもしろがれることを見つけていきたい。

その1つと言えるかな、去年の暮れにNetflixにようやく入会しました。数年前から入りたかったんだけど、やり方がわからずに放置。でも、自分で挑戦してみようと思い立ち、スマホで入会手続きをはじめたものの、先へ進めなくなってしまった。困って電話で問い合わせたら、親切な人でねえ、一手順ごとに一緒に操作しながら教えてくれたんです。

「もう少し、頑張ってください」「あと3つクリアすればご入会ですよ」と励まされ、最後に、「和子さん、おめでとうございます！」の声とともに晴れて手続き終了。以来、毎日のように観ていますが、入ってよかったです。ひとり時間の楽しみが広がりました。

長年芸能界にいるのに社交嫌いの私が、唯一、社交していると言えるのが、句会です。きっかけは、友達の岸田今日子さんと冨士眞奈美さんに誘われたこと。行ってみて、日本語の使い方のおもしろさにハマりました。

名前を書かずに句を出して、いいと思う句を選ぶ忖度なしのさっぱりしたシステムが私にぴったり。コロナ禍の今はもっぱらオンラインでの句会ですが、再び対面で参加できる日を楽しみにしています。

年を取ってよかったのは、長く生きた分いろいろな人に出会っているので、人間がより深く理解できるようになったこと。そうすると本を読んでも絵を観ても、映画やお芝居を観ても、前よりもいろいろなことが感じられるようになり、おもしろみが増すんです。年齢を重ねるって損ばかりじゃないですね。

兄が逝き、妹を失い、母を失い、ひとりになってから8年。不思議なことに家族がいなくなったことで、かえって自分が家族に支えられているという気持ちが強くなっています。

生きている間は、悩み1つ家族に相談したことがなかったのに、今、私に「こんなことでメゲちゃだめだよ」と言ってくれるのは、亡き人たち。人は亡くなってからも人を支えられるのです。バラバラな家族でしたが、私、みんなのことが大好きだった。

吉行家のお墓は青山にあり、母と妹と兄が眠っています。兄は分骨してもらったの。父のお墓は岡山ですが、土を少しだけ持って帰り、小さな壺に移して、父のつもりで一緒に埋めました。だから、最後に私が入れば、生前にはできなかった、わが家で初めての一家団欒がお墓で実現します。（笑）

私はもうしばらくはひとり暮らしを満喫するつもり。みんな、一家団欒はもうちょっと待っていてくださいねーと、お墓に向かって語りかけています。

昨年の暮れに占い師さんに見ていただいたら、「今まで大変でしたけど、春からうーんとラクになって、すごく楽しいことができますよ」ですって。こういういいお話は積極的に信じて楽しみにしなくては。88歳になる今年、どんなに素敵なことが私に起こるのか。ワクワクしながら待ちたいと思います。