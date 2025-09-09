圧倒的なイケメンとは、そのビジュアルだけで全てを許せる存在のことかも知れない。Xに投稿された『面食い女子とイケメン霊くん』は、背筋がゾワッとするラストが待っている、トリッキーなラブコメ漫画だ。

【漫画】『面食い女子とイケメン霊くん』を読む

美桜は雨が降りしきる帰り道、傘もささずにベンチに座っているイケメンを見つける。気になって声をかけると、イケメンの口から「俺のこと、視えるんだ？」と――。

笑えて、楽しくて、ヒヤッとする変則的なホラー作品の本作を手がけたリゼ倉田さん（@Rize_Clt）に、誕生秘話など話を聞いた。（望月悠木）

■2人の力関係を意識して構成

――今回『面食い女子とイケメン霊くん』を制作した経緯は？

リゼ倉田：商業連載を目指していたのですが、1年以上ずっとネームしか描いておらず、「提出する作画資料がないぞ……」となったことをきっかけに制作しました。とりあえずイケメンが描けることをアピールしたかったので、「顔がいい男の子の話にしよう」と。

――イケメンにホラー要素を加えた内容でしたね。

リゼ倉田：とにかく怪談を聞きまくるのが趣味なので、そこから着想を得ています。幽霊と人間を見分ける方法の一つとして、「雨が降っているのに濡れていない人がいたら幽霊」というのをよく聞くので、「漫画映えするかも！」と思って採用しました。

――美桜が金縛りに苦しみながらも共同生活する不思議なストーリー展開が面白かったです。

リゼ倉田：漫画的には「2人で楽しく暮らす」でも良かったのですが、「本来関わってはいけないはずの2人が無理やり一緒に過ごすには代償が必要だ」と思い、金縛りのシーンを描きました。また、本人は危険に気づけないため、「第三者が注意してあげないと！」ということで、先輩を登場させています。

――レイがヤンデレムーブを見せるも、それを上回るヤンデレムーブを美桜が見せる、というオチはとても鮮やかでした。

リゼ倉田：読者のみなさんにレイと同じ目線で怖がってもらうため、中盤までは美桜の重い感情はできるだけコミカルに演出して隠しました。霊障に見舞われる演出も相まって、途中までの力関係がレイのほうが美桜よりも強く見えるようになっています。そこを一気に逆転させるのは気持ち良かったです。

■レイの表情を描くのは難しい

――レイと美桜を描くうえで意識したことは？

リゼ倉田：まずレイは「とにかく顔を良く」というのと、幽霊っぽさを出すために目を真っ黒にしました。さらに少し影を出すために前髪を長めにし、黒髪にしました。最初はレイが主役の4ページ漫画を描いて終わる予定だったので、ノイズにならないように美桜のキャラデザは普通の女子大生っぽくしています。

――金縛りに遭っている時の美桜の表情、美桜への執着を見せた時の鬼気迫るレイの表情など、表情が印象的なカットが多かったですね。

リゼ倉田：レイは基本無表情ですが、怒りや焦りの時だけ表情筋が動きます。それを引き立たせるため、美桜は表情がくるくる変わる女の子にしました。

――描くのに苦労した表情などもありそうですが。

リゼ倉田：そうですね。無表情以外のレイの顔はなかなか描くのが難しかったです。少しバランスが崩れると違うキャラに見えてしまうため、かなり微調整しながら描きました。また、レイがはじめて感情をむき出しにするシーンの顔は結構気に入っています。ぜひ注目してもらえれば！

――2人の会話劇も見ていて楽しかったです。

リゼ倉田：基本的に「セリフはキャラが勝手に喋る」という感覚なのですが、「レイがちょっと怖いことを言ったら美桜がそれを上回る発言をする」という流れは意識しました。また、レイの顔が良いシーン、レイが怖い言動をとるシーン、美桜がサイコパス発言をするシーンが引き立つように、コマ割りを組み立てています。

――会話劇で言えば、「幽霊のレイがツッコミ役を務める」という構造も面白かったです。ボケとツッコミの役割はどのように決めたのですか？

リゼ倉田：最初は特に考えていなかったのですが、「この幽霊と対等に渡り合える女の子が普通なわけないな」と美桜のキャラを練っているうちに、彼女のモラルが消失してしまいました。モラルのないキャラを描くには、常識のあるツッコミが必要不可欠なため、レイにその役目を任せることにしました。

――最後にこれからの目標など教えてください。

リゼ倉田：現在は漫画アプリ「GANMA!」で『この同居は訳アリです！』というホラーラブコメを連載しています。本作と同じジャンルなので、ぜひ読んでいただきたいです。今後は商業連載をしながらSNSでも自主連載を続け、ゆくゆくはホラーゲーム化を目指したいです。ホラーゲームが好きなので！ご依頼お待ちしています！

（文・取材=望月悠木）