【早期天候情報】暑さはまだ続く... 関東甲信地方では「著しい高温」となる可能性 9月14日頃～かなりの高温に 5日間平均気温平年差＋2.6℃以上 気象庁
高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）
令和７年９月８日１４時３０分
気象庁 発表
関東甲信地方 ９月１４日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
関東甲信地方では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
■関東甲信地方の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2158207?display=1