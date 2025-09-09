8月9日に中京4Rの馬場入場後に落馬し、右足の踵骨骨折により2カ月以上の予定で休養中の幸英明（49）が9日、ボートレース児島のYouTubeチャンネル「児島QUEEN LIVE！！」に出演。負傷後、初めて元気な姿を見せた。

既に手術を受け、負傷箇所は「ボルト1本とワイヤーのようなピンが5本」入っている。「ちょっと、じんじんするんです。今は薬を飲んでいるので痛みは大丈夫」としながらも「薬が切れると痛みが出ますね。それでいつも夜中2時くらいに目が覚めて薬を飲み、それから起きているのがルーティンになっています」と明かした。

夜中、起きた際は「YouTubeで怖いのを見ています。普段、見ないんですけど見るものがなくなって」と休養中ならではのエピソードを紹介した。

今後についてはリハビリを経て「早ければ10月半ばか後半に」と復帰への見通しを語った。

◇幸 英明（みゆき・ひであき）1976年（昭51）1月12日生まれ、鹿児島県出身の49歳。栗東・谷八郎厩舎所属で94年にデビュー。03年桜花賞（スティルインラブ）でＧ１初制覇、オークス、秋華賞も勝って牝馬３冠制覇を達成した。ＪＲＡ通算2万4912戦1742勝、うち重賞はＧ1・8勝を含む49勝。1メートル67、50キロ。血液型Ａ。趣味はゴルフ。