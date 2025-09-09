大友愛、父の死去を報告 「最期までかっこいいパパだった」 手を握った写真添え
バレーボール女子元日本代表の大友愛（43）が9日までに、自身のインスタグラムを更新し、最愛の父の死去を報告した。
【写真】手を握った写真添え、最愛の父の死去を報告した大友愛
大友は「少し前ですが父が他界しました。後の報告になってしまったこと申し訳なく思います」と報告。「生前父に携わってくださった方々 試合会場でお会いした方々 一緒に応援してくださったfanの方 々ほんとうにお世話になりました。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
「私の試合にはほとんど駆けつけてくれた父 いつも心配してがんばれ！と私を信じ背中を押してくれた父 孫たちの試合もっともっと一緒に応援いきたかった！」「これからは1番近くでずっと見守っていてね！」と語り掛けた。
「パパと会話をしながら手を握っていた写真」をアップ。「愛はうまれてからどれだけパパと手を繋いできたんだろ……」「どれだけこの手に守れてきたんだろ……」と振り返り、「手を繋ぐのが最後になるなんてもっと時間がほしかった、、愛は何があっても俺が守る！って言ってくれてた事 親戚から聞いてその言葉を守って育ててくれた事 感謝してるょ」とつづった。
「声を振り絞って『愛がんばれ！』って伝えてくれた！」「その言葉を最期にパパは目を閉じました。最期までかっこいいパパだった」と最後の言葉を明かした。「次は私が子供達を見守り支える番」「がんばるね ありがとう！」と結んだ。
また「#父#ありがとう#8月24日」のハッシュタグ、「美空が試合から戻り報告してからお世話になった方々へお伝えさせていただきました」との説明を添えた。
