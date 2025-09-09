「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



滝沢秀一さんは、「中身が汚れているものはプラスチック資源ではなく、可燃ごみで大丈夫です。」と投稿。







続けて「出さないより出した方がいいかと思う方がいますが、リサイクル工場で虫が寄ってきてしまいます。汚れを落としたものだけをお出しください。」と呼びかけました。









滝沢さんはまた、プラスチック容器に貼られたシールをはがした跡が残る画像を投稿して、「逆にシールはこのくらいで大丈夫です！」と綴っています。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。





※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】