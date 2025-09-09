イメチェン前の大谷映美里（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

◆大谷映美里、ハイトーンにイメチェン


大谷は「ハイトーンにしてみたよ」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。茶髪からハイトーンカラーにイメージチェンジし、レースやフリルがふんだんにあしらわれた衣装姿で笑顔を見せている。

この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ビジュ最強」「無敵の可愛さ」「似合ってる」「どんな髪色でも可愛い」「天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

