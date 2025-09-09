ACTIVO VOLCANO Black

アユートは、Astell&KernのカジュアルブランドACTIVOより、IEM「ACTIVO VOLCANO」のブラックモデル「ACTIVO VOLCANO Black」を9月13日より発売する。価格は13,200円。従来のシルバーとの2色展開となる。

メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載しているのが特徴。

独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現している。

ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。プラグ部は、3.5mmアンバランス、4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB-Cに切替可能な3in1マルチプラグを採用している。イヤフォン側端子は0.78mm 2ピン。

イヤーピースには、厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。オリジナルキャリングケースも同梱する。