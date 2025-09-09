テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、“ポスト石破”の動向について報じた。

７日に石破茂首相が自民党総裁を辞すると発表。その後、次期総裁候補として高市早苗前経済安保担当大臣（６４）、小泉進次郎農水大臣（４４）、林芳正官房長官（６４）、小林鷹之元経済安保担当大臣（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）と５人の名前が挙がっていた。

この中で茂木氏は８日に出馬を表明。林氏、高市氏は出馬の意向であることを伝え、小泉氏について司会の羽鳥アナウンサーは「出馬へ意欲があるという風に言われています」などとそれぞれの動向について伝えた。

番組には政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。まず司会の羽鳥アナウンサーが「田崎さんが考える新総裁に求められるもの４つ。『選挙での強さ』『野党との連携』『保守層の取り戻し』『“政治とカネ”払拭』というところです。５人の方それぞれどうなのか。選挙での強さはやっぱり高市さん、小泉さんではないかと」とボードを使用し詳しく伝えた。

これに田崎氏は「どの調査をしてもやはり２トップはこの２人なんです。自民党では２強。人気が高い。選挙（演説）も行けば人が集まって票も多くなるだろうという期待もあります」と見解を述べた。