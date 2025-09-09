“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４７）が９日、自身のインスタグラムを更新し、妻のタレント・加島ちかえ（３６）の第１子妊娠を報告した。

「皆様へご報告」とし、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。お世話になっている関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様 新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒（なにとぞ）温かく見守って頂けたら幸いです」と発表。

「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります 妊婦さんには安定期はないと肝に銘じながら 夫として出来ることを精一杯してギリギリまでお仕事をしたいと言う妻の加島ちかえの気持ちを大事にして支えていきたいとおもいます」（原文ママ）とつづり、夫婦の２ショットをアップした。

続けて「この素晴らしい幸せを何倍にも世の中にお返しできるように夫婦で更に更に精進して参りますので これからもジンチカ夫婦を何卒応援して頂けましたらこの上ない最高の人生で御座います。心より感謝を込めて 城咲仁」と結んだ。

また、加島も自身のインスタグラムで「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます 家族、お仕事関係の方々、友人の皆様に支えていただきながら お陰様で心身共におだやかに過ごせていることが奇跡で、感謝の気持ちでいっぱいです」と妊娠を発表した。

「現在与えていただいている数々のお仕事も体調を見つつではありますが、夫にたくさん支えてもらいながら、責任と感謝をもって楽しんで取り組ませていただいています」と明かし、「新しい命の誕生の奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力しながら日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」と呼びかけた。

２人は２０２１年４月に結婚した。城咲は新宿・歌舞伎町のホストクラブでＮｏ．１ホストを務め、カリスマホストとして数多くのテレビ番組に出演。０５年タレントに転身した。加島は、上戸彩やきゃりーぱみゅぱみゅのものまねで人気を集め、「志村けんのバカ殿様」などに出演した。