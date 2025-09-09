通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間 ８%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.67 7.47 6.78 6.93
1MO 9.92 7.42 7.88 7.16
3MO 9.72 7.35 8.14 7.64
6MO 9.65 7.29 8.48 7.79
9MO 9.64 7.34 8.76 7.98
1YR 9.64 7.42 8.96 8.16
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.18 7.81 7.73
1MO 8.64 8.37 7.88
3MO 9.20 8.57 7.78
6MO 9.45 8.78 7.89
9MO 9.72 9.08 8.00
1YR 9.89 9.30 8.11
東京時間10:37現在 参考値
ドル円は直近のレンジ取引と、先週の雇用統計を終えての一服感から落ち着いた動き
