　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.67　7.47　6.78　6.93
1MO　9.92　7.42　7.88　7.16
3MO　9.72　7.35　8.14　7.64
6MO　9.65　7.29　8.48　7.79
9MO　9.64　7.34　8.76　7.98
1YR　9.64　7.42　8.96　8.16

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.18　7.81　7.73
1MO　8.64　8.37　7.88
3MO　9.20　8.57　7.78
6MO　9.45　8.78　7.89
9MO　9.72　9.08　8.00
1YR　9.89　9.30　8.11
東京時間10:37現在　参考値

ドル円は直近のレンジ取引と、先週の雇用統計を終えての一服感から落ち着いた動き